Paypal hat im dritten Quartal sowohl beim Umsatz als auch beim Gewinn die Prognosen des Marktes übertroffen. Nach diesem überraschend positiven Quartalsbericht melden sich Analysten zu Wort. Colin Sebastian von Baird betitelte eine Notiz an seine Kunden: "Es gibt einen neuen Sheriff in der Stadt". Und weiter: "Die Q3-Ergebnisse von Paypal waren etwas besser als erwartet (der Mix ist immer noch ein Problem), aber der Höhepunkt war ein früher Vorgeschmack auf den neuen CEO Alex Chriss und was er auf Lager hat: schnellere Produktentwicklung, engerer Fokus auf profitables Wachstum und Senkung der Betriebskosten", zitiert MarketWatch Sebastian.

Auch RBC-Capital-Markets-Analyst Daniel Perlin sagt, dass Chriss "eindeutig auf die verschiedenen Interessengruppen gehört hat." Perlin zufolge richtet sich die ganze Aufmerksamkeit auf das vierte Quartal, wenn Chriss den Investoren neue Kennzahlen vorlegen werde, auch wenn die finanziellen Erwartungen für diesen Zeitraum "in etwa das Gleiche sind". Sein Rating lautet ebenfalls "Outperform", das Kursziel hat er von 86 auf 70 US-Dollar gesenkt.

Chriss „drückte alle richtigen Knöpfe und signalisierte eine neue strategische Klarheit und einen Fokus auf profitables Wachstum", fügt Barclays-Analyst Ramsey El-Assal in einer Notiz mit dem Titel "Great First Impression From New CEO" hinzu. Paypal sei demnach dabei, „die profitabelsten Wachstumsprioritäten des Unternehmens zu evaluieren und die Ressourcen auf diese Prioritäten auszurichten, um letztendlich viel schlanker zu werden." El-Assal stuft die Aktie auf "Übergewichten" mit einem Ziel von 81 US-Dollar ein.

Andrew Bauch von Wells Fargo bekräftigte unterdessen seine zurückhaltende Einschätzung der Aktie. "Insgesamt glauben wir, dass die aufgefrischten Nachrichten den Multiplikator genug anheben werden, um mögliche negative Schätzungsrevisionen in naher Zukunft auszugleichen. Dennoch ist das Aufwärtspotenzial der Aktie eine Frage, die unserer Meinung nach erst nach mehreren Quartalen geklärt werden kann, insbesondere nach einer weiteren Reihe mittelmäßiger Ergebnisse." Sein Kursziel liegt bei 55 US-Dollar.

Die Aktie hat seit Jahresbeginn knapp ein Viertel an Wert verloren. Der Analystenkonsens impliziert dem Titel ein Aufwärtspotenzial von 45 Prozent gegenüber dem Schlusskurs vom Donnerstag.

Die PayPal Aktie wird aktuell mit einem Minus von -0,06 % und einem Kurs von 51,80EUR gehandelt.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Zentralredaktion