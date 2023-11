Ebay prognostizierte für das laufende Quartal einen Umsatz zwischen 2,47 und 2,53 Milliarden US-Dollar, verglichen mit Schätzungen von 2,60 Milliarden US-Dollar, wie aus LSEG-Daten hervorgeht. Das Unternehmen erwartet außerdem für das laufende Quartal einen bereinigten Gewinn je Aktie in der Spanne von einem bis 1,05 US-Dollar, verglichen mit den Schätzungen von 1,04 US-Dollar.

Die Online-Handelsplattform Ebay hat am Dienstag nach US-Börsenschluss für das vierte Quartal einen Umsatz und Gewinn prognostiziert, der unter den Schätzungen der Wall Street lag. Wie andere E-Commerce-Plattformen schlug das Unternehmen zudem wegen der schwächer als erwartet ausgefallenen Verbraucherausgaben Alarm.

Die hohen Zinssätze und die hartnäckige Inflation in den wichtigsten Volkswirtschaften in Europa und den Vereinigten Staaten haben das Budget der Verbraucher weiter aufgezehrt. Die zunehmende Konkurrenz durch Unternehmen wie Amazon, das viele Verbrauchsgüter verkauft, hat die Probleme von Ebay noch verstärkt.

Die Aktien des Konzerns mit Sitz in San Jose, Kalifornien, fielen nachbörslich um 6,8 Prozent.

"Wir haben im vierten Quartal eine Abschwächung der Verbrauchertrends und besondere Herausforderungen in Europa beobachtet, was darauf hindeutet, dass wir über die Feiertage einen gedämpften saisonalen Aufschwung erleben werden", zitiert Reuters CEO Jamie Iannone aus einer Telefonkonferenz nach den Geschäftszahlen.

Es wird zwar erwartet, dass die Online-Verkäufe in den USA in der entscheidenden Ferienzeit zwischen dem 1. November und dem 31. Dezember um 4,8 Prozent steigen werden, aber Ebay steht in einem harten Wettbewerb um Kunden.

Die Analysten von Jefferies erklärten Anfang des Monats, dass der Web-Traffic bei eBay weiterhin rückläufig sei, wobei die Daten für den Zeitraum Juli bis Oktober dieses Jahres einen sich verschlechternden Trend zeigen.

"Die Ergebnisse von eBay stimmen mit denen anderer Unternehmen im E-Commerce überein, einschließlich Amazon und Etsy, die ein sehr schwieriges Umfeld für diskretionäre Ausgaben widerspiegeln", sagte Tom Forte, Analyst bei D.A. Davidson & Co.

Der Umsatz im dritten Quartal stieg um fünf Prozent auf 2,5 Milliarden US-Dollar und entsprach damit den Erwartungen der Wall Street, da das Unternehmen einen Anstieg der Nachfrage nach wiederaufbereiteten Waren verzeichnete.

Auf bereinigter Basis verdiente Ebay 1,03 US-Dollar pro Aktie, verglichen mit den Schätzungen von einem US-Dollar.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Zentralredaktion