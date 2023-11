Stark unterwegs waren Aktien aus dem Life-Sciences-Sektor wie Straumann, Lonza , Novartis , Roche , Sandoz und Sonova mit einem Kursplus zwischen 1,6 und 0,4 Prozent. Aber auch der Asset Manager Partners Group (+1,3 Prozent), die Partizipationsscheine des Schokoladeproduzenten Lindt&Sprüngli (1,1 Prozent) und die Luxusgüterhersteller Swatch (+102 Prozent) sowie Richemont (+0,8 Prozent), deren Halbjahresbericht am Freitag veröffentlicht wird, zählten zu den Gewinnern.

Dagegen machten UBS (+0,3 Prozent) die anfänglichen Gewinnmitnahmen mehr als wett. Der Titel war am Vortag mit den Neunmonatszahlen stark gestiegen.

Die Stimmung habe sich eingetrübt, meinte ein Händler. Schuld daran seien Vertreter der US-Notenbank Fed. Diese hätten Zweifel gesät, ob der Zinserhöhungszyklus bereits abgeschlossen sei oder nicht. Sie wiesen am Dienstag darauf hin, dass der Kampf gegen die Inflation noch nicht entschieden sei und daher eine weitere Zinserhöhung möglich bleibe. Ähnlich tönte es aus den Reihen der EZB. Die Marktteilnehmer warteten nun gespannt auf eine Rede von Fed-Chef Jerome Powell, denn davon erhoffen sie sich neue Hinweise zur Zinsentwicklung.

ZÜRICH (dpa-AFX) - Der schweizerische Aktienmarkt hat am Mittwoch fester geschlossen. Nach einer verhaltenen ersten Sitzungshälfte zogen die Kurse stetig an. Doch im Fahrwasser einer leichteren Tendenz im Frühhandel an der Wall Street gab der SMI sein Tageshoch wieder aus der Hand. Der Markt setze die Konsolidierungsphase fort, sagten Händler. Noch sei ungewiss, ob er die im Mai gestartete Korrektur wirklich hinter sich habe. Derzeit sehe es danach aus, als ob sich der SMI noch auf Richtungssuche befinden würde. Zudem sei nach der starken Vorwoche die Luft momentan etwas entwichen, hieß es weiter.

