Private Equity Holding AG veröffentlicht Halbjahresbericht: Gewinn von 7,3 Mio. Euro und Aktienwert steigt um 2,1%

Die Private Equity Holding AG hat ihren Halbjahresbericht per 30. September 2023 veröffentlicht. Das Gesamtergebnis für das erste Halbjahr des Finanzjahres 2023/2024 beträgt 7,3 Millionen Euro. Der Net Asset Value (innere Wert) einer Aktie der Private Equity Holding AG liegt bei 153,93 Euro (148,90 Schweizer Franken), was einer Veränderung von +2,1% in Euro (-0,3% in Schweizer Franken) seit dem 31. März 2023 entspricht. Dabei wurde die im Juni 2023 erfolgte Ausschüttung von 1,00 Schweizer Franken pro Aktie berücksichtigt.Die Private Equity Holding AG (PEH) bietet Investoren die Möglichkeit, sich einfach und steuerlich optimal an einem breit gefächerten und professionell geführten Private-Equity-Portfolio zu beteiligen. Für weitere Informationen können Investoren Kerstin von Stechow, Investor Relations, kontaktieren.Der Net Asset Value (Buchwert) pro Aktie der Private Equity Holding AG betrug per 31. Oktober 2023 154,23 Euro (148,20 Schweizer Franken), was einer Veränderung von +0,2% in Euro bzw. -0,5% in Schweizer Franken seit dem 30. September 2023 entspricht. Es gab positive Bewertungsanpassungen bei mehreren Portfoliofonds, darunter TA Associates XIV und Blossom I. Die Co-Investition in dss+, ein Unternehmen im Bereich Gesundheits-, Sicherheits- und Umweltconsulting, verzeichnete ebenfalls eine positive Bewertungsanpassung.Insgesamt war die Performance des Portfolios negativ, jedoch führte der Kauf von eigenen Aktien im Oktober zu einer deutlichen Verdichtung des Net Asset Values, was zu einem Gewinn von 0,2958 Euro pro Aktie führte. Das Portfolio war im Oktober cash-flow negativ, da den Ausschüttungen von 0,4 Millionen Euro Kapitalabrufe in Höhe von 2,0 Millionen Euro gegenüberstanden.Die größte Ausschüttung erhielt PEH vom Mid Europa Fund IV aus dem Verkaufserlös von Allegro, einer polnischen E-Commerce-Plattform. Der größte Kapitalabruf kam vom Evolution Technology III für eine Reihe von Investitionen.Die Private Equity Holding AG ist eine börsenkotierte Beteiligungsgesellschaft für Private-Equity-Anlagen. Sie bietet institutionellen und privaten Investoren die Möglichkeit, sich einfach und steuerlich optimal an einem breit gefächerten und professionell geführten Private-Equity-Portfolio zu beteiligen. Das Portfolio wird von Alpha Associates verwaltet, einem unabhängigen Manager und Berater für Investitionen in Private Equity, Private Debt und Infrastruktur mit Sitz in Zürich.Der Net Asset Value pro Aktie wird auf der Basis der ausstehenden Aktien berechnet und gemäß den International Financial Reporting Standards (IFRS) und den Richtlinien von Invest Europe erstellt. Die Bewertungen von Fonds Beteiligungen basieren auf den neuesten Berichten der entsprechenden Fonds. Die Fair Values von Direktfinanzierungen von nicht kotierten Gesellschaften werden anhand geeigneter Bewertungsmodelle ermittelt, während die Bewertung von Beteiligungen an kotierten Gesellschaften zum Marktwert erfolgt. Der Net Asset Value der Private Equity Holding AG wird jeweils per Ende Monat nach dem Unternehmensfortführungsprinzip berechnet und üblicherweise innerhalb von sechs Handelstagen nach Stichtag publiziert.

