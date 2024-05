Green Bridge Metals Corp. plant eine nicht vermittelte Privatplatzierung, um bis zu 4.000.000 $ durch die Ausgabe von bis zu 30.769.231 Einheiten zu einem Preis von $0.13 pro Einheit zu generieren. Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie und einem halben übertragbaren Optionsschein zum Kauf einer Aktie. Das Unternehmen beabsichtigt, den Erlös aus der Privatplatzierung für betriebliche Zwecke zu verwenden und wird Verwaltungsgebührenanteile an Amalfi Corporate Services Ltd. ausgeben. Die Privatplatzierung wird voraussichtlich am oder um den 31. Mai 2024 abgeschlossen sein, und die emittierten Wertpapiere unterliegen einer gesetzlichen Haltefrist von vier Monaten und einem Tag ab Emission.

Green Bridge Metals Corp. hat Michael Henrichsen zum technischen Berater des Vorstands ernannt. Herr Henrichsen bringt umfangreiche Erfahrung im Bereich der Strukturgeologie mit und hat in verschiedenen leitenden Positionen bei namhaften Unternehmen wie Newmont Corporation und Auryn Resources gearbeitet. Seine Ernennung wird dazu beitragen, die Führungskapazitäten des Unternehmens zu stärken und strategische Entscheidungen zu unterstützen.