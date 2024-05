Im Handelsverlauf hatte der Dollar eine Berg- und Talfahrt hingelegt, beeinflusst von Daten zur Unternehmensstimmung. Die Eurozone verzeichnete unerwartet starke Zahlen, während auch die amerikanische Wirtschaft positive Signale sendete. Die US-Wirtschaft zeigt trotz hoher Zinsen weiterhin Wachstum, mit verbesserten Unternehmensstimmungen und steigenden Einkaufsmanagerindizes. Dies führt dazu, dass eine schnelle Zinssenkung der Fed nicht erwartet wird, was dem Dollar Auftrieb verleiht.

Der Kurs des Euro hat am Donnerstag im US-Handel nachgegeben und sich der Marke von 1,08 US-Dollar genähert. Zuletzt wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,0805 Dollar gehandelt, etwas niedriger als im frühen europäischen Geschäft. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1,0854 Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,9213 Euro.

Am Donnerstagmorgen notierte der Euro stabil über 1,08 US-Dollar, während die EZB den Referenzkurs auf 1,0830 Dollar festlegte. Der Dollar profitierte von Hinweisen auf eine straffe US-Geldpolitik, ohne Anzeichen einer baldigen Lockerung. Die Aufmerksamkeit richtete sich auf Wirtschaftsdaten, wie die Einkaufsmanagerindizes für die Eurozone und Zahlen vom Arbeitsmarkt und Häusermarkt in den USA.

Am Mittag konnte der Euro etwas zulegen, mit einem Kurs von 1,0848 US-Dollar. Die Stimmung in den Unternehmen der Eurozone verbesserte sich im Mai, was auf wirtschaftliches Wachstum hindeutet. Trotzdem bleiben die hohen Leitzinsen der EZB eine Belastung für die wirtschaftliche Aktivität. Der Dollar profitierte weiterhin von einer straffen US-Geldpolitik.

Am Freitag erholte sich der Euro etwas von seinen Wochenverlusten, mit einem Kurs von 1,0840 US-Dollar. Die US-Geldpolitik und die Inflationserwartungen beeinflussen weiterhin den Devisenmarkt. Konjunkturdaten aus der Eurozone und den USA werden genau beobachtet, um die Entwicklung des Euro-Dollar-Kurses zu prognostizieren.

Die Währung EUR/USD wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 1,085USD auf UBS (25. Mai 2024, 10:11 Uhr) gehandelt.