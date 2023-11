208 Millionen US-Dollar verbrannt am Tag: Das sind die größten Kapitalvernichter

Die Insolvenz des Bürovermieters Wework ist ein herber Rückschlag sowohl für Immobilienentwickler, Banken als auch für Investoren. Der Börsengang des jungen Unternehmens ist noch nicht lange her. Erst vor zwei Jahren, im Herbst 2021, wagte Wework den Schritt. Damals hatte es große Hoffnungen geweckt: Es erhielt eine Bewertung von über acht Milliarden US-Dollar und galt damit als das am höchsten bewertete Start-up der amerikanischen Wirtschaftsgeschichte. Seither ist es jedoch tief gefallen: Die Marktkapitalisierung liegt derzeit bei nur noch knapp 45 Millionen Euro. Das mache Wework zu einem der größten Kapitalvernichter an der Börse, schreibt das Handelsblatt und beruft sich dabei auf eine Studie des Fintechs XTB.

Mit einem Wertverlust von durchschnittlich rund 26 Millionen US-Dollar seit dem Kurs-Top Anfang 2019 stehe der Bürovermieter auf Rang vier der größten Börsenverlierer, so XTB. Das heißt aber auch: Es geht noch deutlich schlimmer.