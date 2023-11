Goldman Sachs erwartet, dass der S&P 500 das nächste Jahr bei 4.700 Punkten beenden werde. Das entspricht einem Anstieg von etwa 4,4 Prozent gegenüber dem Schlusskurs vom Mittwoch. Einschließlich der Dividenden rechnet das Unternehmen mit einer Gesamtrendite von sechs Prozent. Die Bank geht auch davon aus, dass die USA einer Rezession entgehen und ihr Wachstum fortsetzen werden, wenn auch in bescheidenem Maße, mit einem Gewinnanstieg von fünf Prozent.

Für die Anleger bedeutet diese Prognose, dass es am besten wäre, von jetzt an bis zum Ende des nächsten Jahres an Ort und Stelle zu bleiben, so der Goldman-Chefstratege für US-Aktien, David Kostin. Kostin hat seine Prognose für 2024 nach Taylor Swifts Song "All You Had To Do Was Stay" benannt. "Als Hommage an die globale Ikone trägt unser US-Aktienausblick 2024 den Untertitel 'All You Had To Do Was Stay' - investiert", so Kostin.