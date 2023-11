Das schwedische Start-Up Northvolt entwickelt Natrium-Ionen-Batterien als umweltfreundlichere und kostengünstigere Alternative zu Lithium-Ionen-Batterien für Elektrofahrzeuge. Die Natrium-Batterien haben eine Energiedichte von 160 Wattstunden pro Kilogramm, im Vergleich zu 200 Wattstunden bei Lithium-Batterien. Northvolt plant, die Batterien ab 2027 in Elektrofahrzeugen einzusetzen und baut dafür Produktionsstätten in Heide und Danzig. Natrium ist als Salz nahezu unbegrenzt verfügbar und die Produktion ist weniger umweltschädlich. Zudem sind die Batterien robuster bei extremen Temperaturen. Northvolts Batterien enthalten kein Nickel, Mangan, Kobalt und Lithium, Rohstoffe, die hauptsächlich von China kontrolliert werden. Die Batterien machen etwa 40% der Kosten eines Elektroautos aus, daher könnten Natrium-Batterien erhebliche Einsparungen ermöglichen. Allerdings können sie derzeit noch nicht mit der Leistung von Lithium-Batterien auf Langstrecken oder in Hochleistungsfahrzeugen mithalten.