GLKB setzt neue Nachhaltigkeitsstrategie: Netto-Null-Emissionen bis 2050 angestrebt!

Die Glarner Kantonalbank (GLKB) gibt bekannt, dass Michaela Ernst, Mitglied der Geschäftsleitung, die Bank zum 31. Mai 2024 verlassen wird. Ernst war seit 2020 für die GLKB tätig und verantwortete den Bereich bitubi. Sie hat maßgeblich zur erfolgreichen Entwicklung der Bank beigetragen und den Ruf der GLKB als professionelle Dienstleistungs- und Servicepartnerin weiter gestärkt. Der Verwaltungsrat und die Geschäftsleitung bedauern ihren Weggang und danken ihr für ihr großes Engagement. Die Nachfolgeregelung wird umgehend in Angriff genommen.Die GLKB hat ihre Nachhaltigkeitsstrategie weiterentwickelt und definiert eine strategische Kennzahl im Bereich Nachhaltigkeit. Das Ziel ist es, das Kreditportfolio bis 2050 auf Netto-Null-Emissionen auszurichten und bis 2030 ein ambitioniertes Zwischenziel zu erreichen. Die GLKB hat bereits betriebliche Treibhausgasemissionen um mehr als 70% reduziert und bezieht den Strom für alle eigenen Immobilien aus erneuerbaren Energiequellen. Im Anlagegeschäft werden Unternehmen mit hohen ESG-Ratings bevorzugt und im Finanzierungsbereich bietet die GLKB attraktive Konditionen für energetische Sanierungen mit ihrer Nachhaltigkeitshypothek.Die strategische Kennzahl der GLKB konzentriert sich auf die finanzierten Emissionen in Wohnimmobilien. Das Ziel ist es, die Emissionsintensität bei finanzierten Wohnimmobilien bis 2030 um 40% zu senken und bis 2050 Netto-Null-Emissionen zu erreichen. Die GLKB plant, diese Ziele in Zusammenarbeit mit ihren Kunden durch Beratung, Begleitung und attraktive Finanzierungsangebote im Sanierungsbereich zu erreichen. Die betriebseigenen Emissionen sollen bereits 2030 Netto-Null erreichen.Die GLKB arbeitet kontinuierlich an Verbesserungen in den verschiedenen Nachhaltigkeitsbereichen und berichtet jährlich über ihre Fortschritte im Geschäftsbericht.Die Glarner Kantonalbank ist eine Schweizer Bank mit Sitz in Glarus. Sie ist an der BX Berne eXchange und der SIX Swiss Exchange gelistet. Die ISIN lautet CH0189396655.

Die Glarner Kantonalbank Aktie wird aktuell mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 23,80EUR gehandelt.