Und weiter: "Aktien sind jetzt hoch bewertet, die Volatilität liegt nahe dem historischen Tiefstand, während die geopolitischen und politischen Risiken weiterhin hoch sind."

Diese Prognose ist weitaus pessimistischer als die der meisten anderen Strategen an der Wall Street. Selbst Mike Wilson von Morgan Stanley, bekannt als größter Bär der Wall Street, erwartet, dass der S&P 500 Ende 2024 bei 4.500 Punkten stehen werde.

JPMorgan ist vor allem bei den Erträgen weniger optimistisch, die ein wichtiger Faktor für die Aktienentwicklung sind. So prognostiziert die Bank, dass die Gewinne des S&P 500 im Vergleich zum Vorjahr nur um zwei bis drei Prozent steigen werden, was zu einem Gewinn je Aktie von 225 US-Dollar im Jahr 2024 führen werde. Der Stratege Lakos-Bujas weist im Zuge dessen darauf hin, dass die Ersparnisse der privaten US-Haushalte sinken und die Kreditkosten sowohl für Verbraucher als auch für Unternehmen ein Mehrjahrzehnthoch erreicht haben.

"Aus diesem Grund gehen wir von einem weiteren Jahr aus, in dem das Gewinnwachstum unter dem Trend liegen wird, mit einer sequenziell niedrigeren Umsatzwachstumsrate, keiner Margenausweitung und niedrigeren Aktionärsausschüttungen", so das JPMorgan-Team.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Zentralredaktion