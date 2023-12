Der Energiesektor führt die Erwartungen mit einem prognostizierten Anstieg von 26,1 Prozent an, basierend auf der größten Differenz zwischen dem Bottom-up-Ziel und dem Schlusskurs. Im Gegensatz dazu wird laut dem Datendienstleister FactSet für den Immobiliensektor der kleinste Zuwachs mit nur 5,3 Prozent vorhergesagt.

In den vergangenen 20 Jahren haben FactSet zufolge Branchenanalysten den Schlusskurs des S&P 500 durchschnittlich um 7,2 Prozent überschätzt. In 13 dieser 20 Jahre lag der tatsächliche Schlusskurs unter der anfänglichen Schätzung. Unter Berücksichtigung dieser durchschnittlichen Überschätzung von 7,2 Prozent, würde der erwartete Schlusskurs des S&P 500 für 2024 bei 4.705,21 Punkten liegen, was einen Anstieg von 2,6 Prozent gegenüber dem aktuellen Schlusskurs bedeutet.

Das sind die zehn Unternehmen, deren durchschnittliche Kursziele prozentual am weitesten von ihren aktuellen Kursniveaus entfernt liegen:

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Zentralredaktion