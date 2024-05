War der Abverkauf gestern trotz der Nvidia-Rally nur ein Ausrutscher für die Aktienmärkte und die Rally setzt sich weiter ungebrochen fort? Am Tag, nachdem der Dow Jones den größten Tagesverlust des bisherigen Jahres erlitten hat, folgt heute eine Erholung der US-Aktienmärkte. Der Grund für diese Erholung ist spiegelbildlich zum gestrigen Motiv für den Abverkauf: es geht um Inflation und Zinsen. Gestern hatten die "heißen" US-Einkaufsmanagerindizes einen hohen Preisdruck gezeigt. Heute dagegen die Rally, weil in der 2.Veröffentlichung der Verbraucherstimmung der Uni Michigan die US-Konsumenten etwas weniger Inflation erwarten als in der 1.Veröffentlichung (aufgrund des gefallenen Ölpreises). Daher wieder etwas mehr Hoffnung, dass die Zinsen doch noch sinken können in diesem Jahr..

Hinweise aus Video:

1. Aktienmärkte stehen vor einem Verkaufssignal, sagt BofA-Stratege

2. Zinsen senken am 6. Juni: EZB-Schnabel und Nagel mit Aussagen

Das Video "Aktienmärkte: Gestern nur ein Ausrutscher? Inflation und Zinsen!" sehen Sie hier..