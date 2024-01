Die fünf größten börsennotierten Ölkonzerne, ExxonMobil, Shell, BP, Chevron und TotalEnergies, planen, 2023 Rekorddividenden von über 100 Milliarden US-Dollar an ihre Aktionäre auszuschütten. Diese Entscheidung stößt auf Kritik, da sie inmitten einer Klimakrise und nach dem heißesten Jahr in der Geschichte erfolgt. Die Dividenden und Aktienrückkäufe der Unternehmen für 2022 beliefen sich bereits auf 104 Milliarden US-Dollar, angetrieben von Rekordgewinnen durch steigende Öl- und Gaspreise. Analysten erwarten für dieses Jahr noch höhere Ausschüttungen. Shell plant, trotz fallender Gewinne mindestens 23 Milliarden US-Dollar an seine Aktionäre auszuschütten, während BP eine zehnprozentige Dividendenerhöhung für 2023 ankündigte. Klimaaktivisten kritisieren die Unternehmen dafür, von der Energiekrise zu profitieren und weiterhin in fossile Brennstoffe zu investieren, anstatt in saubere Energie. Analysten betonen, dass die Rekordzuwendungen teilweise durch höhere Aktienrückkäufe ermöglicht werden, was die langfristige Ausschüttungspolitik der Unternehmen sichert. Sie prognostizieren jedoch, dass die Öl- und Gasindustrie 2024 ihren Status als führender Dividendenzahler an den Bankensektor verlieren wird. Es wird gewarnt, dass die Ölindustrie ihre Reserven für Aktionärszahlungen schneller leert, als sie sie auffüllen kann, was zukünftige Ausschüttungen gefährden könnte.