Das Dogecoin-Netzwerk hat kürzlich einen bemerkenswerten Anstieg an neuen Adressen (Kontonummern) verzeichnet. Am 29. Januar 2024 wurden erstaunliche 247.240 neue Dogecoin-Adressen registriert. Dieser Anstieg ist beispiellos und zeigt ein beeindruckendes Wachstum von 1.100 Prozent innerhalb einer Woche, berichtet das Branchenmagazin BTC-Echo.

Die Kryptobörse OKX spielte bei dieser Entwicklung eine Schlüsselrolle, als sie Anfang der Woche ankündigte, den Token-Standard der Doginals (DRC-20) zu unterstützen. Dieser Schritt könnte weitere Investoren und Nutzer anziehen und somit das Wachstum und die Popularität von Dogecoin weiter vorantreiben.

Trotz der gestiegenen Aktivität im Netzwerk zeigt der Kurs von Dogecoin jedoch nur geringe Veränderungen. Im Wochenvergleich konnte die Kryptowährung nur ein zaghaftes Plus von einem Prozent verzeichnen und steht aktuell bei sieben Cent. Dies deutet darauf hin, dass sich der gestiegene Netzwerkverkehr nicht unmittelbar in einem höheren Kurswert niedergeschlagen hat, was bei Anlegern und Marktbeobachtern Fragen nach der langfristigen Kursentwicklung aufwirft.

Insgesamt markiert die jüngste Entwicklung von Dogecoin einen interessanten Wendepunkt, da das Netzwerk durch innovative Konzepte wie Doginals eine neue Dynamik erhält. Es bleibt abzuwarten, wie sich dieser Trend weiterentwickelt und welche Auswirkungen er auf den Kryptomarkt haben wird.

Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Zentralredaktion

