Der Verkauf ist Teil eines umfassenden Plans der Bundesregierung, Unternehmensbeteiligungen zu veräußern, um Investitionen in das deutsche Schienennetz zu finanzieren. Nach der Transaktion, die sich an institutionelle Investoren richtete, reduzierte sich der Anteil der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) an DHL von etwa 20,5 Prozent auf rund 16,5 Prozent, teilte das Finanzministerium mit.

Diese Maßnahme sei ein Schritt der Bundesregierung, nicht wesentliche Unternehmensanteile zu privatisieren und die Erlöse in die Stärkung des Eigenkapitals der Deutschen Bahn sowie den Ausbau der Schieneninfrastruktur in Deutschland zu reinvestieren – berichtet Reuters. Finanzminister Christian Lindner hatte bereits im Dezember im Rahmen der Haushaltsverhandlungen angekündigt, dass der Bund teilweise durch die Privatisierung von Anteilen an Unternehmen in die Deutsche Bahn investieren werde.