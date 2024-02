Dieser Anstieg folgt auf den erfolgreichen Start ihrer privaten Mondlandefähre IM-1 am 15. Februar in Florida, die das Unternehmen auf Kurs zur ersten Mondlandung seit mehr als einem halben Jahrhundert setzte. Seit dem Start der Mission hat die Aktie von Intuitive Machines über 60 Prozent an Wert gewonnen.

Die Landung der IM-1 von Intuitive Machines ist laut Reuters für den 22. Februar am Südpol des Mondes geplant und markiert einen historischen Meilenstein als erste Mondlandung eines privaten Unternehmens. In einer aktuellen Bewertung hat Roth MKM das Kursziel für Intuitive Machines von vier auf 15 US-Dollar angehoben und betont die Bedeutung des bisherigen Erfolgs für die Gewinnung eines Lernkurvenvorteils gegenüber Wettbewerbern bei zukünftigen Missionen. "Wir glauben, dass IM-1 einige der spezifischen Innovationen zur Unterstützung der Reise zum Mond demonstrieren wird", so die Analysten in ihrer Bewertung.

Eine der bahnbrechenden Innovationen von Intuitive Machines ist der Einsatz eines Flüssigsauerstoff-/Methan-Triebwerks bei ihrem Raumfahrzeug Lunar. Diese Premiere in der Raumfahrttechnologie ermöglicht es dem Odyssey-Lander, deutlich schneller zum Mond zu reisen als die Konkurrenz. Diese technologische Neuerung könnte sich Reuters zufolge als entscheidender Wettbewerbsvorteil erweisen und unterstreicht das innovative Potenzial von Intuitive Machines in der Luft- und Raumfahrtindustrie.

Das Aktienunternehmen konnte seinen Börsenwert in den vergangenen vier Wochen verdreifachen – nach einem massiven Rückgang im Jahr 2023. Investoren scheinen wieder Vertrauen in die Zukunftsaussichten von Intuitive Machines zu fassen.

Mit der Aktie auseinandergesetzt hatte sich schon unser Börsenexperte Markus Weingran vor wenigen Tagen – auch in seiner wO-Börsenlounge-Sendung. Wer Bock auf den Zock hatte, dürfte seine Entscheidung jedenfalls nicht bereut haben.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion

Übrigens: Diese Aktie kann man bei SMARTBROKER+ für 0 Euro handeln!* Kostenlose Depotführung, 29 deutsche und internationale Börsenplätze, unschlagbar günstig - und das alles in einer brandneuen App.



*Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen. Kostenlose Depotführung, 29 deutsche und internationale Börsenplätze, unschlagbar günstig - und das alles in einer brandneuen App. Jetzt zu S+ wechseln!

Die Intuitive Machines Registered (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +23,77 % und einem Kurs von 9,06USD auf Nasdaq (20. Februar 2024, 13:41 Uhr) gehandelt.