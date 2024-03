Nach einem Rekordhoch am Vortag zeigte der DAX am Freitagmorgen nur geringe Veränderungen. Der Leitindex tritt mit zuletzt 17.365,09 Punkten praktisch auf der Stelle.

Der MDAX für mittelgroße Unternehmen fiel um 0,66 Prozent auf 25.926,55 Punkte. Der EuroStoxx 50 als Leitindex der Eurozone gab um 0,1 Prozent nach.

Der Aufschwung im Bereich der Künstlichen Intelligenz (KI) wurde am Vortag durch die Quartalszahlen des US-Chipherstellers Nvidia beflügelt, was die Börsen weltweit beeinflusste. Der DAX verzeichnete auf Wochensicht bislang ein Plus von 1,4 Prozent.

Zum Ende der Woche stehen Quartalsberichte von DAX-Schwergewichten wie Allianz, BASF und Deutsche Telekom im Fokus.

Allianz verlor mehr als zwei Prozent, vermutlich aufgrund von Gewinnmitnahmen. Der Versicherer kündigte an, die Dividende zu erhöhen und ein neues Aktienrückkaufprogramm einzuführen.

BASF reduzierte seine anfänglichen Gewinne auf 0,3 Prozent. Der Chemiekonzern setzt weiterhin auf Kosteneinsparungen und sein Ausblick liegt laut der Baader Bank leicht über den Erwartungen.

Auch die Zahlen der Telekom locken heute keine Anleger hinter dem Ofen hervor. Ein rüchläufiger Umsatz verdrängt den eigentlich guten Ausblick.

Die Aktien der Lufthansa waren von Streikgefahr und einem bevorstehenden Vorstandsumbau betroffen, was zu einem Minus von 3,6 Prozent führte.

Hensoldt: Prognose verfehlt

Der deutsche Rüstungskonzern Hensoldt strebt im Jahr 2024 weiteres Wachstum an. Es wird erwartet, dass der Umsatz etwa 2 Milliarden Euro erreichen wird, was jedoch lediglich einem Wachstum von 8 % entspricht, was bei einigen Beobachtern Zweifel aufkommen lässt.

Im Jahr 2023 blieb der Umsatz mit 1,847 Milliarden Euro leicht unter den Prognosen der Analysten, die mit 1,851 Milliarden Euro gerechnet hatten. Gleichzeitig geht der Vorstand davon aus, dass der Auftragseingang im laufenden Jahr stärker wachsen wird als der Umsatz. Die bereinigte EBITDA-Marge wird zwischen 19 % und 20 % erwartet.

Allerdings war der Dividendenvorschlag enttäuschend. Hensoldt plant, die Dividende von 0,30 auf 0,40 Euro je Aktie zu erhöhen, während die Börse mit 0,47 Euro gerechnet hatte.

Meyer Burger: Adieu Deutschland

Das Solarunternehmen Meyer Burger hat bekannt gegeben, dass es die Schließung seines Werks in Freiberg, Sachsen, vorbereitet. Dieser Prozess soll schrittweise erfolgen, wie das Unternehmen am Freitag mitteilte. Zunächst wird die Produktion in der ersten Hälfte des März eingestellt, wodurch Meyer Burger ab April erhebliche Kosteneinsparungen erwartet. Die endgültige Schließung soll dann Ende April erfolgen.

Anstelle dessen plant der Solarmodulhersteller, die Produktion in den USA zu erhöhen, wie bereits zuvor angekündigt.

Die Entscheidung zur Schließung wird damit begründet, dass bisher keine politischen Maßnahmen zur Bewältigung der aktuellen Marktverzerrungen durch Überangebot und Dumpingpreise bei Solarmodulen getroffen wurden.

Meyer Burger betreibt nach eigenen Angaben den größten Solarmodulproduktionsbetrieb in Europa in Freiberg, wo 500 Mitarbeiter beschäftigt sind. Auch andere Unternehmen in der Solarindustrie hatten in letzter Zeit mit der Schließung ihrer Werke in Deutschland gedroht, da der Markt durch Preisdumping aus China überschwemmt werde und staatliche Unterstützung notwendig sei, um die Branche im Land zu erhalten.

Intuitive Maschines: Mondlandung geglückt

Unsere Reise zum Mond ist erfolgreich beendet. Anleger, die am 12. Februar bei Intuitive Machines eingestiegen sind, haben jetzt einen Verdoppler im Depot. Damit ist die Geschichte mit einem doppelten Erfolg beendet worden.

Zum ersten Mal in der Geschichte der Raumfahrt hat eine kommerzielle Mondlandung erfolgreich stattgefunden. Der Lander "Nova-C" des US-Unternehmens Intuitive Machines setzte in der Nacht zum Freitag in der südlichen Region des Mondes auf, wie die US-Raumfahrtbehörde NASA bekannt gab. Diese Landung markiert die erste US-amerikanische Mondlandung seit den legendären Apollo-Missionen vor mehr als 50 Jahren, auch wenn sie unbemannt ist. NASA-Chef Bill Nelson bezeichnete das Ereignis als "Triumph".

Der Zustand des Landers "Nova-C" nach der Landung war zunächst unklar. Es wurden zunächst nur schwache Signale empfangen, so das Kontrollzentrum. Es wird daran gearbeitet, stärkere Signale zu erhalten und mehr über den genauen Zustand des Landers zu erfahren.

Der "Nova-C"-Lander, auch bekannt als "Odysseus", hat die Größe einer altmodischen britischen Telefonzelle, Aluminiumbeine, wiegt etwa 700 Kilogramm und kann etwa 130 Kilogramm Fracht befördern. Die NASA hat einen Großteil davon mit Forschungsgeräten und anderem Material belegt, während kommerzielle Unternehmen den Rest für ihre Projekte reserviert haben. Zusätzlich hat der US-Künstler Jeff Koons 125 Miniaturskulpturen aus rostfreiem Stahl mitgeschickt.

Nachbörslich zieht die Aktie wieder kräftig an. Es geht 33 Prozent in die Höhe.

Idee des Tages:

CTS Eventim - Ausbruch - Allzeithoch - Performance!

Nach der kürzlich bekanntgegebenen Verlängerung der Partnerschaft mit der Europäischen Handballföderation (EHF) wird CTS auch offizieller Partner für das Ticketing für die Olympiade 2028 in Los Angeles, was dem ohnehin wachstumsstarken US-Geschäft neue Impulse geben wird.

Für die Olympischen Spiele 2024 in Paris ist CTS ebenfalls Ticketing-Partner. Aus charttechnischer Sicht steht die Aktie auf der Rampe: Gelingt der Ausbruch aus dem rund zweijährigen Seitwärtstrend, könnte die Aktie noch ein gutes Stück nach oben ziehen.

Das KGV von 26 und 25 für 2024/25 zeigt allerdings, dss auch schon viel der zuletzt guten News eingepreist ist. Aus diesem Grund spricht nichts gegen ein kurzfristiges Engagement. Eine Aktie zum Verlieben ist CTS Eventim allerdings nicht mehr.

Markus Weingran, Aktienexperte wallstreetONLINE Börsenlounge

Übrigens: Alle Aktien kann man bei SMARTBROKER+ für 0 Euro handeln!* Kostenlose Depotführung, 29 deutsche und internationale Börsenplätze, unschlagbar günstig - und das alles in einer brandneuen App.



*Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen. Kostenlose Depotführung, 29 deutsche und internationale Börsenplätze, unschlagbar günstig - und das alles in einer brandneuen App. Jetzt zu S+ wechseln!

Die wallstreetONLINE Börsenlounge ist ein beliebtes YouTube-Format, das sich auf das Thema Börse und Finanzen spezialisiert hat. Die Börsenlounge wird von der Online-Finanzplattform wallstreetONLINE produziert und bietet den Zuschauern eine informative und unterhaltsame Show, die sich mit aktuellen Marktentwicklungen, Investitionstipps und Finanzthemen befasst. Täglich um 14 Uhr @wallstreetonlineTV

Übrigens: Zum Musterdepot der Börsenlounge geht es hier lang!