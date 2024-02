Wißlers Woche Berkshire, Salesforce und Munich Re: Schiebt sich der Markt weiter aufwärts? Der Markt zeigt sich unbeirrt von seiner starken Seite. Bleibt das auch in der neuen Woche so? Eine Handvoll hochkarätiger Quartalsberichte und Daten stehen an. Der Wochenausblick von unserem Marktexperten Lars Wißler.