Shitstorm nach "Tortenskandal" 4.000 unbezahlte Torten: Musk will Dinge mit Bäckerei "in Ordnung bringen" Tesla bestellt bei einer kalifornischen Bäckerei 4000 Törtchen. Doch im letzten Moment stornierte der Elektroautobauer den Großauftrag, was einen Shitstorm in den sozialen Medien auslöste. Musk will die Sache klären.