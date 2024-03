In einem Podcast mit dem IT-Experten Lex Fridman im vergangenen November hatte der Milliardär Musk seine Vorliebe für das Open-Source-Prinzip zum Ausdruck gebracht, also für Software, deren Quellcode für jedermann einsehbar und veränderbar ist.

Das KI-Unternehmen xAI von Elon Musk hat angekündigt, seinen ChatGPT-Konkurrenten "Grok" bald als Open-Source-Software zu veröffentlichen. Dies wurde am Montag bekannt gegeben.

Open-Source-Software, die von jedermann angepasst und weiterentwickelt werden kann, hat sich bereits in vielen Bereichen etabliert. Zu den bekanntesten Beispielen gehören das Betriebssystem Linux und der Webbrowser Firefox.

"Grok", der Chatbot, ist Teil der Premium-Version des sozialen Netzwerks X, früher bekannt als Twitter. Die von xAI entwickelte KI ist laut Musk "der Wahrheit verpflichtet".

Auf der Unternehmenswebsite heißt es: "Grok ist eine KI nach dem Vorbild des Romans 'Per Anhalter durch die Galaxis', die so gut wie alles beantworten kann und, was noch schwieriger ist, sogar vorschlägt, welche Fragen man stellen sollte!"

Erst kürzlich hatte Elon Musk den ChatGPT-Entwickler OpenAI wegen seiner Allianz mit Microsoft verklagt. Musks Anwälte warfen dem KI-Startup vor, sich nicht an die Gründungsvereinbarung gehalten zu haben, eine "universelle künstliche Intelligenz" für die Menschheit zu entwickeln. Außerdem sei der Open-Source-Gedanke durch die Kooperation mit Microsoft als profitorientiertem Softwareunternehmen verletzt worden.

Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion

