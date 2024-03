Die Investmentbank stuft die Coinbase-Aktie in der Folge von "Underperform" auf "Market perform" hoch. Trotz der Heraufstufung bleibt das Unternehmen vorsichtig.

"Wir haben weiterhin erhebliche Zweifel an den langfristigen Ertragsaussichten des Unternehmens angesichts dessen, was wir als ein im Wesentlichen standardisiertes Kundenangebot betrachten, einer schwachen langfristigen Ertragsaussicht für Kryptowährungsbewertungen, die weitgehend auf der Greater Fool Theory und nicht auf dem inhärenten Wert zu basieren scheinen, und einem bedeutenden regulatorischen Risiko", zitiert CNBC die von Patrick O'Shaughnessy geleiteten Analysten.

Und weiter: "Je länger diese Krypto-Rallye anhält, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein Wettbewerber Coinbase mit einer disruptiven Preisstrategie angreift." Bis sich die ETF-Ströme verjüngen oder umkehren, werde die positive Dynamik der Aktie wahrscheinlich anhalten, fügte der Bericht hinzu.

Die Goldmänner haben vergangene Woche ebenfalls ihre bearische Haltung gegenüber Coinbase-Aktien aufgegeben und die Aktie von "Verkaufen" auf "Neutral" heraufgestuft. Sie führten dazu höhere Kryptopreise und eine erhöhte Beteiligung von Kleinanlegern an. Die Coinbase-Aktie hat im Zuge der Bitcoin-Rallye stark zulegen können. In den vergangenen vier Wochen hat das Papier fast 80 Prozent an Wert dazugewonnen.

Laut CNBC Pro gibt es nun für die Coinbase-Aktie kein klassisches Sell-Rating mehr. Lediglich vier Analysten stufen die Aktie mit Underperform ein, elf raten die Aktie zu halten, sechs geben den Titeln ein Buy-Rating und fünf stufen sie als Strong Buy ein.

Coinbase gab am Dienstag nach Börsenschluss bekannt, dass es beabsichtigt, durch eine Privatplatzierung vorrangige Wandelanleihen, die im Jahr 2030 fällig werden, im Gesamtwert von 1 Milliarde US-Dollar auszugeben. Den Erstkäufern wird eine Option eingeräumt, innerhalb von 30 Tagen nach dem ersten Verkauf bis zu 150 Millionen US-Dollar zusätzliche Anleihen zu erwerben, um mögliche Überzuteilungen auszugleichen.

Coinbase hat erklärt, dass Details wie der Zinssatz und der Umwandlungskurs sowie weitere Konditionen der Anleihen zum Zeitpunkt der Preisfestlegung bestimmt werden.

