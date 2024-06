Goldaktien nachgebend

Tagesbericht vom 03.06.24



Marketingmitteilung





Der Goldpreis gibt am Freitag im New Yorker Handel von 2.343 auf 2.327 $/oz nach. Heute Morgen verliert der Goldpreis im Handel in Shanghai und Hongkong weiter und notiert aktuell mit 2.318 $/oz um 24 $/oz unter dem Niveau vom Freitag. Die Goldminenaktien geben weltweit nach.





Von der Weltfinanzkrise zum Crack-up-Boom (Katastrophenhausse)



Zwei Kampfflugzeuge der deutschen Luftwaffe begleichen zwei atomwaffenfähige B-52 Langstreckenbomber der US Air Force auf dem Rückweg von Polen nach Großbritannien. Die US-Bomber absolvierten einen Einsatz an der Grenze der russischen Enklave Kaliningrad (Quelle: Bild.de 29.05.24).



Kommentar: Diese Aktion ist entweder eine maximale Provokation Russlands oder eine Übung für einen Atomkrieg gegen Russland. Als Maßnahme zur Stabilisierung des Friedens in Europa dient sie nicht.





Die Edelmetallmärkte



Auf Eurobasis gibt der Goldpreis bei einem unveränderten Dollar nach (aktueller Preis 69.652 Euro/kg). Am 27.07.20 hat der Goldpreis nach einer langjährigen Aufwärtsbewegung das Ziel-Preisband zwischen 1.700 und 1.900 $/oz überschritten. Wegen der unkontrollierten Staats- und Unternehmensfinanzierung durch die Zentralbanken im Schatten der Corona-Krise haben wir das Kursziel für den Goldpreis auf 2.300 $/oz bis 2.500 $/oz angehoben und empfehlen, wegen fehlender Anlagealternativen voll in Gold, Silber und in Edelmetallaktien investiert zu bleiben. In der kommenden Inflationsphase (Crack-up-Boom, Beschreibung in der Zeitschrift „Smart-Investor“, Ausgabe April 2009 (http://www.smartinvestor.de) wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen.





Silber fällt (aktueller Preis 29,89 $/oz, Vortag 31,05 $/oz). Platin zeigt sich stabil (aktueller Preis 1.033 $/oz, Vortag 1.025 $/oz). Palladium bricht ein (aktueller Preis 888 $/oz, Vortag 933 $/oz). Die Basismetalle entwickeln sich uneinheitlich. Der Ölpreis fällt (aktueller Preis 80,87 $/barrel, Vortag 84,40 $/barrel).





Die nordamerikanischen Werte entwickeln sich leichter. Der Xau-Index verliert 0,5 % oder 0,8 auf 145,2 Punkte. Bei den Standardwerten gibt Franco-Nevada 1,4 % nach. Bei den kleineren Werten fallen Intern. Tower Hill 5,8 %, Northern Dynasty 3,5 % und Novagold 3,4 %. Rupert verbessert sich 6,4 %. Bei den Silberwerten fallen New Pacific 7,8 %, Abra 6,0 % und Sierra 5,2 %. Americas Silver kann 4,4 % zulegen.

Seite 2 ► Seite 1 von 4