Köln (ots) -



- Im Cologne Electric Vehicle Center, dem ersten eigens für Elektrofahrzeuge

umgebauten Ford-Werk, rollt das Fahrzeug einer neuen Elektroauto-Generation

vom Band

- Auslieferung des Ford Explorer startet in Kürze; noch in diesem Jahr beginnt

die Produktion eines neuen sportlichen Crossovers als zweites Elektrofahrzeug

aus Köln

- Mit einer Investition von zwei Milliarden US-Dollar wandelte Ford das

traditionsreiche Kölner Werk in eine mit KI und modernster Robotik

ausgestattete Fabrik der Zukunft um

- Das neue Ford Cologne Electric Vehicle Center ist zentraler Bestandteil des

"Road to Better" (https://corporate.ford.com/content/dam/corporate/us/en-us/do

cuments/reports/2024-integrated-sustainability-and-financial-report.pdf)

Plans, mit dem Ford in Europa bis 2035 CO2-Neutralität bei Produktion,

Logistik und direkten Zulieferern anpeilt



Ford hat heute im Cologne Electric Vehicle Center die Serienfertigung des

vollelektrischen Ford Explorer* aufgenommen. In das erste vollständig auf die

Produktion von Elektrofahrzeugen ausgerichtete Ford-Werk in Europa hat der

Hersteller zwei Milliarden US-Dollar investiert und den traditionsreichen Kölner

Produktionsstandort so in eine Fabrik der Zukunft verwandelt.







Cologne Electric Vehicle Center nun das erste Volumen-Elektromodell vom Band,

der die Vorhut einer neuen Generation von Elektro-Pkw für den europäischen Markt

bildet. Darüber hinaus startet noch in diesem Jahr die Produktion eines neuen

sportlichen Crossovers als zweites Elektromodell aus Köln.



Der neue Explorer ist zudem das erste vollelektrische Großserien-Pkw-Modell, das

Ford in Europa für Europa entwickelt hat. Es vereint deutsche Ingenieurskunst

mit amerikanischen Designelementen und überzeugenden technischen Eigenschaften.

Seine moderne Lithium-Ionen-Batterie ermöglicht Reichweiten von über 600

Kilometern* 1 zwischen zwei Ladestopps.



"Es ist einfach nur großartig, wie sich das 1930 von Ford gebaute Kölner Werk in

eine hochmoderne Fertigungsstätte für Elektroautos verwandelt hat. Dass wir

jetzt mit dem ersten elektrischen Explorer den Auftakt zur Serienfertigung

erleben, markiert den Beginn einer neuen Ära für Ford in Europa", unterstreicht

Kieran Cahill, Vice President Manufacturing, Ford in Europe und International

Markets Group.



Die Fabrik der Zukunft



Im Cologne Electric Vehicle Center setzt Ford mit Hilfe hunderter hochmoderner

Roboter unter anderem auf Künstlicher Intelligenz (KI), die helfen, höchste

Fertigungsqualität sicherzustellen. Ein "digitaler Zwilling" des Werks überwacht Seite 2 ► Seite 1 von 2



