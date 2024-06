Goldaktien weltweit freundlich

Tagesbericht vom 06.06.24



Marketingmitteilung





Der Goldpreis verbessert sich im gestrigen New Yorker Handel von 2.332 auf 2.356 $/oz. Heute Morgen kann der Goldpreis im Handel in Shanghai und Hongkong weiter zulegen und notiert aktuell mit 2.364 $/oz um 23 $/oz über dem Vortagesniveau. Die Goldminenaktien zeigen sich weltweit freundlich.





Von der Weltfinanzkrise zum Crack-up-Boom (Katastrophenhausse)



Verteidigungsminister Boris Pistorius: „Wir müssen bis 2029 kriegstüchtig sein“ (Bild.de 05.06.24). Am 18.12.23 lagen die Angaben von Boris Pistorius bei: „Wir haben 5 bis 8 Jahre“.



Kommentar: Eine Begründung liefert Pistorius nicht. Will er 2029 in Rente gehen? Plant die Nato für 2029 die Eroberung der russischen Öl- und Gasvorkommen? Hat er Absprachen mit Putin getroffen, dass er nach einem mit den USA abgesprochenen Waffenstillstand in der Ukraine bis 2029 wartet, um dann Berlin gemeinsam vom Kalifat zu befreien?





Die Edelmetallmärkte



Auf Eurobasis kann der Goldpreis bei einem unveränderten Dollar zulegen (aktueller Preis 69.938 Euro/kg, Vortag 69.179 Euro/kg). Am 27.07.20 hat der Goldpreis nach einer langjährigen Aufwärtsbewegung das Ziel-Preisband zwischen 1.700 und 1.900 $/oz überschritten. Wegen der unkontrollierten Staats- und Unternehmensfinanzierung durch die Zentralbanken im Schatten der Corona-Krise haben wir das Kursziel für den Goldpreis auf 2.300 $/oz bis 2.500 $/oz angehoben und empfehlen, wegen fehlender Anlagealternativen voll in Gold, Silber und in Edelmetallaktien investiert zu bleiben. In der kommenden Inflationsphase (Crack-up-Boom, Beschreibung in der Zeitschrift „Smart-Investor“, Ausgabe April 2009 (http://www.smartinvestor.de) wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen.





Silber verbessert sich (aktueller Preis 30,35 $/oz, Vortag 29,71 $/oz). Platin stabilisiert sich (aktueller Preis 996 $/oz, Vortag 988 $/oz). Palladium kann zulegen (aktueller Preis 920 $/oz, Vortag 910 $/oz). Die Basismetalle verlieren etwa 1,5 %. Der Ölpreis steigt (aktueller Preis 78,73 $/barrel, Vortag 77,51 $/barrel).





Die nordamerikanischen Werte erholen sich. Der Xau-Index verbessert sich um 1,6 % oder 2,2 auf 140,8 Punkte. Bei den Standardwerten steigen Kinross 3,0 % und Alamos 2,0 %. Bei den kleineren Werten können Skeena 7,0 %, GoGold 5,5 % und Vista 4,8 % zulegen. Chesapeake fallen 4,7 % und G-Mining 3,9 %. Bei den Silberwerten erholen sich SSR und Mandalay jeweils 5,1 % sowie Abra 4,8 %. Fortuna fallen 13,8 % (Kapitalerhöhung) und Santacruz 4,7 %.

Seite 2 ► Seite 1 von 4