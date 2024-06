Hamburg (ots) - Künstliche Intelligenz (KI) ist im Arbeitsalltag angekommen:

Rund zwei Drittel der Erwerbstätigen in Deutschland verwenden ChatGPT und Co.

zumindest testweise, 37 Prozent arbeiten regelmäßig mit KI-Anwendungen. Doch

auch Cyberkriminelle machen sich vermehrt die Stärken Künstlicher Intelligenz

zunutze - mit weitreichenden Folgen. Rund drei Viertel der Unternehmen und

Behörden sehen eine verschärfte Bedrohungslage durch den böswilligen Einsatz von

KI. Im Gegenzug plant jede dritte Organisation, in den kommenden zwölf Monaten

eine KI-basierte Cybersecurity-Strategie zu erarbeiten. Jede vierte nutzt

bereits KI-gesteuerte Systeme zur Erkennung von Cyberangriffen. Das sind

Ergebnisse der Studie "Cybersecurity im Zeitalter von KI" im Auftrag von Sopra

Steria.



In Unternehmen und Behörden hat das Bedrohungspotenzial durch Cyberattacken

massiv zugenommen: Durch lahmgelegte Computersysteme, Datenlecks und

Lösegelderpressung entstand der deutschen Wirtschaft allein im vergangenen Jahr

ein Schaden von 148 Milliarden Euro, so der Branchenverband Bitkom. Durch den

Einsatz von KI wird sich nach Ansicht der befragten Fach- und Führungskräfte die

Bedrohungslage weiter verschärfen: 45 Prozent rechnen beispielsweise mit

zunehmendem Datendiebstahl in den kommenden zwölf Monaten.







zwingend benötigt, um die Digitalisierung voranzutreiben, sensible Daten zu

schützen, die Verfügbarkeit digitaler Assets zu garantieren und die

Aufrechterhaltung des Geschäftsbetriebs zu sichern. Allerdings rüsten

Cyberkriminelle mit KI weiter auf, so dass sich Unternehmen und Behörden neu

aufstellen müssen. Eine neue, die Möglichkeiten von KI in den Fokus rückende

Cybersecurity-Strategie sollte darauf ausgelegt sein, automatisiertes und

schnelles Lernen unmittelbar in verbesserte Cyberabwehr umzumünzen", sagt Olaf

Janßen (https://www.linkedin.com/in/olaf-jan%C3%9Fen) , Head of Cybersecurity

bei Sopra Steria.



Speziell generative Künstliche Intelligenz (GenAI) verstärkt den

Veränderungsdruck deutlich. "Cyberkriminelle nutzen diese, um ihre Attacken zu

personalisieren und zu automatisieren. Ein Beispiel: GenAI lässt den Enkeltrick

2.0 mit Sprachgenerierung noch authentischer wirken und analysiert Beziehungen

in sozialen Netzwerken, um Angriffe individueller zu gestalten. Mit

Sprachmodellen (Large Language Models) können Websites derart angegriffen

werden, dass eine KI von der Reaktion auf einen Angriff lernt und ihre

Angriffsvektoren wie Phishing oder das Ausnutzen von Sicherheitslücken für eine

zweite, verbesserte Attacke anpasst", so Olaf Janßen. Seite 2 ► Seite 1 von 3



