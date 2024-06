Goldaktien uneinheitlich

Tagesbericht vom 27.06.24



Der Goldpreis gibt im gestrigen New Yorker Handel von 2.313 auf 2.298 $/oz nach. Heute Morgen stabilisiert sich der Goldpreis im Handel in Shanghai und Hongkong und notiert aktuell mit 2.300 $/oz um 12 $/oz unter dem Vortagesniveau. Die Goldminenaktien entwickeln sich weltweit uneinheitlich.





Von der Weltfinanzkrise zum Crack-up-Boom (Katastrophenhausse)



Berliner Morgenpost 21.04.23: „Im Gardasee fehlt Wasser. Satellitenbilder belegen: Eine Dürre droht. Experten sehen in der Entwicklung ein Vorzeichen des Klimawandels“. „Der Schweizer Klimaexperte David Volken sah in „extremwetter.tv“ ein „klares Zeichen des Klimawandels“.



26.06.24: „Pegel-Rekord am Gardasee“ (Quelle: zdf.de).





Die Edelmetallmärkte



Auf Eurobasis gibt der Goldpreis bei einem festeren Dollar leicht nach (aktueller Preis 69.107 Euro/kg). Am 27.07.20 hat der Goldpreis nach einer langjährigen Aufwärtsbewegung das Ziel-Preisband zwischen 1.700 und 1.900 $/oz überschritten. Wegen der unkontrollierten Staats- und Unternehmensfinanzierung durch die Zentralbanken im Schatten der Corona-Krise haben wir das Kursziel für den Goldpreis auf 2.300 $/oz bis 2.500 $/oz angehoben und empfehlen, wegen fehlender Anlagealternativen voll in Gold, Silber und in Edelmetallaktien investiert zu bleiben. In der kommenden Inflationsphase (Crack-up-Boom, Beschreibung in der Zeitschrift „Smart-Investor“, Ausgabe April 2009 (http://www.smartinvestor.de) wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen.





Silber gibt nach (aktueller Preis 28,67 $/oz, Vortag 28,80 $/oz). Platin zeigt sich stabil (aktueller Preis 1.004 $/oz, Vortag 1.001 $/oz). Palladium verliert (aktueller Preis 908 $/oz, Vortag 922 $/oz). Die Basismetalle entwickeln sich uneinheitlich. Der Ölpreis fällt (aktueller Preis 85,11 $/barrel, Vortag 85,25 $/barrel).





Die nordamerikanischen Werte entwickeln sich etwas freundlicher. Der Xau-Index verbessert sich 0,3 % oder 0,4 auf 137,0 Punkte. Bei den Standardwerten steigen Kinross 3,5 % und Alamos 1,8 %. Newmont gibt 1,1 % nach. Bei den kleineren Werten können Snowline 6,4 %, GoGold 3,8 % und Monument 3,7 % zulegen. Victoria fallen 5,9 %, Asante 5,5 % und First Mining 4,2 %. Bei den Silberwerten steigen New Pacific 6,9 %, Abra 4,3 % und Aya 3,7 %. Excellon geben 3,6 % und Americas Silver 2,9 % nach.

