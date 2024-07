Am Freitag kam es weltweit zu Ausfällen und Chaos bei Fluggesellschaften, Banken, TV-Sendern und anderen Unternehmen aufgrund von Störungen beim Cybersecurity-Anbieter CrowdStrike. Ein fehlerhaftes Update verursachte den berüchtigten "Blue Screen of Death" bei vielen Windows-Systemen. Microsoft meldete, dass der Ausfall gegen 18:00 Uhr am Donnerstag begann und einen Teil seiner Kunden in den USA betraf. Azure, die Cloud-Computing-Plattform von Microsoft, hatte mehrere nicht verfügbare Dienste. Crowdstrike und Microsoft haben mittlerweile einen Fix für die Störung gefunden.

Die Zwischenfälle führten zu großen Ausfällen an internationalen Flughäfen, wobei US-Fluggesellschaften wie American Airlines, Delta Airlines und United Airlines hunderte Flüge streichen mussten. Auch der Berliner Flughafen BER und weitere internationale Flughäfen meldeten Verspätungen und Flugausfälle. Die spanische Flughafenbehörde Aena warnte vor Verzögerungen, und die britische Fluggesellschaft Ryanair berichtete von Störungen durch ein IT-Problem eines Drittanbieters. Australische Telekomfirmen wie Telstra waren ebenfalls von den globalen Problemen betroffen.