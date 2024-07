Dank einer starken Vorstellung auf dem US-amerikanischen Heimatmarkt kletterten die Erlöse des Unternehmens um 7,2 Prozent auf knapp 48 Milliarden US-Dollar. Im selben Quartal des Vorjahres lagen die Erlöse noch bei 44,8 Milliarden US-Dollar.

Damit konnte die Prognose der Analysten weit übertroffen werden. Die Experten hatten auf einen um 2,7 Milliarden US-Dollar niedrigeren Quartalsumsatz getippt.

Überzeugende Margenentwicklung

Eine Überraschung ist dem Konzern auch beim bereinigten Gewinn gelungen, hier standen 3,06 US-Dollar je Anteilsschein zu Buche, was die Markterwartung um 0,36 US-Dollar übertroffen hat und um 1,15 US-Dollar über dem Vorjahresergebnis von 1,91 US-Dollar lag.

Insgesamt erzielte General Motors so einen Nettogewinn in Höhe von 2,93 Milliarden US-Dollar, was ein Anstieg von 14,3 Prozent bedeutet. Die Nettomarge kletterte um 0,4 Prozentpunkte von 5,7 auf 6,1 Prozent. Noch deutlich stärker legte die bereinigte EBIT-Marge zu, die um 2,1 Prozentpunkte auf 9,3 Prozentpunkte gesteigert werden konnte.

Gewinnprognose angehoben

Angesichts der starken Geschäftsentwicklung in den vergangenen drei Monaten hat das Unternehmen seinen Ausblick für das Gesamtjahr angehoben. Aufgrund höherer Investitionskosten wird zwar mit einem geringfügig niedrigeren Nettoertrag gerechnet, der sich nun auf 10,0 bis 11,4 Milliarden US-Dollar belaufen soll.

Dafür wurde aber die EBIT-Prognose um eine halbe Milliarde US-Dollar auf 13,0 bis 15,0 Milliarden US-Dollar angehoben, nach 12,5 bis 14,5 Milliarden US-Dollar bisher. Der bereinigte Gewinn pro Aktie soll sich so auf 9,50 bis 10,50 US-Dollar belaufen.

Aktie spottbillig, Anleger greifen zu

Am Montagabend wurde die Aktie von General Motors zu 49,56 US-Dollar gehandelt. Auf Basis der eigenen Gewinnschätzung für 2024 ist das Papier (am oberen Ende der Spanne) mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 4,7 bewertet.

Das ist eines der niedrigsten Vielfachen der gesamten Automobilbranche und liegt deutlich unter dem historischen Mittel der Aktie. Angesichts der starken Quartalszahlen sowie der angehobenen Jahresprognose starten die Anteile in der US-Vorbörse durch und legen zeitweise über 5 Prozent zu.

Damit klettert das seit dem Jahreswechsel erzielte Plus der Aktie auf über 40 Prozent – eine Performance, von der Anleger von Tesla derzeit nur träumen können, wenngleich das Unternehmen am Dienstagabend mit eigenen Zahlen die Chance auf einen Konter hat.

Fazit: Rundum überzeugend, weitere Kursgewinne zu erwarten

General Motors überzeugt Anleger am Dienstagmittag mit einem überraschend starken Quartalsbericht. Vor allem auf dem nordamerikanischen Markt legte der operative Ertrag des Unternehmens stark zu und konnte so Verluste in anderen Märkten und Segmenten kompensieren.

Dazu gehört auch die chronisch defizitäre Cruise-Sparte, hinter der sich auch die Selbstfahrsoftware des Unternehmens verbirgt. Aber auch hier gelang eine Verbesserung in Form niedrigerer Verluste als noch im Jahr zuvor.

Anleger wissen die operativen Verbesserungen, die angehobene Jahresprognose sowie die günstige Bewertung der Aktie zu schätzen und greifen zu. Das neue 52-Wochen-Hoch liefert zugleich ein technisches Kaufsignal – eine Entwicklung von der deutsche Autobauer aktuell nur träumen können.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion