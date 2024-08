Der Yen und die Korrektur - Pfund immer interessanter

Der Yen hat gegenüber dem Dollar zuletzt deutlich zugelegt. Hintergrund ist die Zinserhöhung der Bank of Japan vor rund einer Woche sowie bereits zuvor erfolgte Interventionen der Währungshüter. Dies führte gepaart mit der aufkeimenden Sorge um die US-Wirtschaft nach schwachen Arbeitsmarktdaten dazu, dass sogenannte Carry Trades in USD / JPY aufgelöst wurden. Dabei verkaufen Anleger niedrig verzinste Yen zu Gunsten hoch verzinster Dollars. Viele dieser Mittel flossen in den japanischen Aktienmarkt, aber auch in Tech-Aktien wie die Magnificent Seven. Die Rückabwicklung dieser Carry Trades war Auslöser der Ereignisse, die Währungs- und auch Aktienmärkte in den vergangenen Tagen erschüttert haben.

Insgesamt profitieren seit einigen Tagen Hochzins-Währungen und vermeintlich sichere Häfen auf Kosten der typischerweise ohnehin volatilen Rohstoff-Währungen. Auch wenn die Panik an den Märkten groß ist, handelt es sich dabei weniger um einen Crash, denn um eine - wenngleich umfassende - Korrektur. Die kommenden Monate werden zeigen, ob die Kapitalmärkte die Risiken auch weiterhin als gering einschätzen oder ob sie diese neu bewerten. Geopolitische Spannungen, die immer größer werdende Kriegsgefahr im Mittleren Osten und das Ausbleiben eines “Soft Landing” der US-Notenbank könnten weiteres Eskalationspotential bergen.

EUR / CHF

-0,13 % -2,31 % -3,79 % -4,39 % -2,87 % -13,30 % -14,68 % -23,18 % -41,44 % ISIN:EU0009654078WKN:965407 Intraday

5 Tage

1 Monat

3M

1 Jahr

3J

5J

10J

Max

Das Währungspaar EUR / CHF ist derzeit stark von der Suche nach sicheren Häfen geprägt - der Franken ist so teuer wie seit Anfang 2024 nicht mehr. Dieses Niveau könnte sich langfristig für Long-Positionen bei EUR / CHF anbieten. Unterstützt wird ein solches Szenario von eher schwachen Konjunkturdaten, die in den vergangenen Wochen in der Schweiz vermeldet wurden. Unter anderem zeichnete der Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe im Juli mit 43,5 Punkten ein schwaches Bild, das sogar noch unterhalb der Erwartungen lag.

EUR / GBP

+0,39 % +2,18 % +1,92 % +0,42 % -0,02 % +1,56 % -6,39 % +8,45 % +42,74 % ISIN:EU0009653088WKN:965308 Intraday

5 Tage

1 Monat

3M

1 Jahr

3J

5J

10J

Max

Das Währungspaar EUR / GBP kletterte zuletzt deutlich nach oben. Die rassistischen Ausschreitungen in Großbritannien sorgen für schlechte Schlagzeilen. Fundamental steht es um Großbritannien so schlecht allerdings nicht. Die Regierung um den neuen britischen Premierminister Keir Starmer will Steuern senken und die Wirtschaft ankurbeln. Auch ein verbessertes Verhältnis zur EU könnte mittelfristig positiv für Großbritannien sein. Auch wenn das Land aktuell keine gute Presse hat, könnte das Pfund für Anleger, die in den aktuellen Marktturbulenzen nur ein temporäres Ereignis sehen, chancenreich sein.

Gastautor: Eric Pfennig, Director CRM/FX Dealing bei Ebury.

Ebury unterstützt international tätige Unternehmen bei Transaktionen in mehr als 130 Währungsräumen und bietet darüber hinaus Handelsfinanzierungen und maßgeschneiderte Risikomanagement-Lösungen an. Das Londoner Fintech hat Niederlassungen an vierzig Orten weltweit und betreut am Standort Düsseldorf deutsche Kunden. Das Team stellt ab sofort jede Woche die spannendsten Währungspaare vor und gibt Insights direkt aus dem Handelsraum





So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 0,90 £ , was eine Steigerung von +5,00% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Morgan Stanley Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer