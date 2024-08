Die US-Aktienmärkte stiegen heute nach der Kapitulation der Bank of Japan zunächst weiter - aber die Börsengeschichte zeigt: es ist sehr wahrscheinlich, dass Rallys nach einem Schock-Abervkauf wie am Montag nicht lange halten und die Aktienmärkte dann noch einmal ein neues Tief machen. Es waren vor allem die US-Privattrader, die am Montag in Panik geraten waren und verkauft hatten - während Hedgefonds und andere Institutionelle den Dip gekauft hatten und nun dicke Gewinne einfahren können. Die Privattrader aber dürften nun versuchen, auf den fahrenden Rally-Zug (zu spät) wieder aufzuspringen - und werden von der Wall Street wohl noch einmal zur Schlachtbank geführt, wenn die zweite Abverkauf-Welle kommt..

Hinweise aus Video:

1. Goldpreis-Rally in Gefahr? China-Notenbank setzt aus

2. China lehnt 1 Billion-Rettungsplan vom IWF ab - IWF fürchtet Immobilien-Crash

Das Video "Aktienmärkte: Das Muster nach einem Schock-Abverkauf!" sehen Sie hier..