Trump, die Fed - der Crash und der globale Margin Call!

Trump hat in einem Interview gefordert, dass er als US-Präsident mehr Einfluß auf die Fed haben sollte - derzeit seien die Finanzmärkte nahe eines Crahs wie im Jahr 1929, so Trump. Letzteres ist nicht völlig aus der Luft gegriffen: denn die Rückabwicklung der gigantisch großen Carry Trades ist eine Art globaler Margin Call. Daher sind Rallys an der Wall Street wie gestern - das war der beste Handelstag seit November 2022 - weiter mit Skepsis zu betrachten, nachdem am Montag der größte Einbruch seit September 2022 passiert war. Solche immensen Ausschläge nach oben und unten sind ein Anzeichen dafür, dass die Volatilität nicht schnell vorbei gehen wird - denn es ist nicht wahrscheinlich, dass beim Einbruch am Montag die über Jahrzehnte aufgebauten Carry Trades wirklich schon weitgehend abgebaut sein könnten. Nach der gestrigen Rally sind die Rufe nach einer Not-Zinssenkung durch die Fed wieder verstummt..



Hinweise aus Video:

1. Carry Trade: Yen-Shorts unter Druck – Kein Ende der Turbulenzen

2. Dax-Erholung: US-Aktienmärkte treiben den Dax, aber wie lange?

