HelloFresh: Bringen diese Zahlen die Wende? Aktie deutlich im Plus!

Mit einem Minus von 62 Prozent seit dem Jahresbeginn ist HelloFresh die derzeit schlechteste Aktie im Mid-Cap-Index MDAX . Nur Aixtron erlebt mit Abgaben von rund 53 Prozent ein ähnlich schwaches Börsenjahr. Grund für die heftigen Kursverluste ist die fehlende Profitabilität sowie der Mangel an Fortschritten, diese zu verbessern.

Am Dienstagmorgen hat der Anbieter von Kochboxen sein Ergebnis zum zweiten Quartal vorgestellt. Dabei konnte gegenüber dem Vorjahresquartal ein geringfügig höherer Umsatz erzielt werden. HelloFresh erlöste in den abgelaufenen drei Monaten 1,95 Milliarden Euro, nach 1,92 Milliarden Euro im Vorjahr. Analysten hatten allerdings auf 1,97 Milliarden Euro getippt.

Dafür gelang dem Unternehmen beim bereinigten EBITDA eine positive Überraschung. Hier kam es im Vergleich zum Vorjahr zwar zu einem Rückgang von rund 45 Millionen Euro. Das Ergebnis von 146,4 Millionen Euro lag aber um 23 Millionen Euro über den Prognosen.

Nettogewinn, aber niedriger als im Vorjahr

Der daraus erzielte Nettogewinn belief sich auf 8,9 Millionen Euro gegenüber 66,3 Millionen Euro im Vergleichszeitraum. Das beweist die anhaltenden Schwierigkeiten von HelloFresh, aus seinen Umsätzen substanzielle Gewinne zu erzielen.

Während sich die bereinigte EBITDA-Marge von 10,0 auf 7,5 Prozent verschlechterte, beträgt die Nettomarge nach den von HelloFresh vorgelegten Zahlen gerade mal 0,5 Prozent. Zwar spricht das Unternehmen in seiner Pressemitteilung von einer Verbesserung der Margen, betont aber, dass diese "auf der Deckungsbeitragsseite weiterhin von vorübergehend höheren Produktionskosten während der Anlaufphase bestimmter Produktionsstätten betroffen" seien.

CEO stellt marktgerechte Straffung des Unternehmens in Aussicht

Dominik Richter, Vorstandsvorsitzender des Unternehmens, stellte für die Zukunft in Aussicht, Maßnahmen zur Effizienzsteigerung zu ergreifen: "Der Markt für Kochboxen wird sich in naher Zukunft auf einer neuen Größe konsolidieren. Wir werden unsere Kostenbasis optimieren und uns an die neuen Verhältnisse anpassen."

Anleger greifen zu, Aktie steigt

Anlegern scheint das im frühen Handel zu genügen, bei der Aktie zuzugreifen, die sich so im vorbörslichen Handel bei Lang & Schwarz um rund 9 Prozent verteuern kann. Dadurch wächst der Abstand zur in den vergangenen Tagen mühevoll verteidigten Marke von 5 Euro.

Hat diese Entwicklung auch im regulären Handel Bestand, könnte die vor vier Wochen eingeleitete Erholung der Aktie in eine neue Phase starten, nachdem HelloFresh bei rund 4,40 Euro den tiefsten Stand der Unternehmensgeschichte erreicht hatte.

Fazit: Kleine Erholungsrallye möglich

HelloFresh hat ein gemischtes Quartalsergebnis präsentiert. Der Umsatz lag etwas unter den Erwartungen, dafür präsentierte sich das Unternehmen beim Gewinn etwas besser, liegt hier aber unter dem Vorjahresniveau, was die anhaltenden Profitabilitätsprobleme reflektiert.

Nichtsdestotrotz können die Zahlen als "besser als befürchtet" interpretiert werden, denn immerhin ist zumindest ein kleiner Nettogewinn gelungen, was den finanziellen Druck auf den Konzern verringert. Die Aktie könnte ihre Erholung daher fortsetzen, für eine nachhaltige Trendwende muss das Unternehmen aber deutliche Fortschritte bei der Profitabilität machen.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion

