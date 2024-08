Das bringt Jackson Hole, Beruhigung beim Yen?

EUR / USD

Am Donnerstag startet in den USA das Notenbank-Treffen in Jackson Hole. Dieser Termin gibt traditionell Ausblick auf die weitere Geldpolitik der Fed und wird in diesem Jahr von Marktteilnehmern besonders beachtet. Die Erwartungshaltung des Marktes an Zinssenkungen der US-Notenbank ist aktuell sehr groß. Insgesamt rechnen Marktteilnehmer bis März 2025 mit fünf Zinsschritten. Das Treffen in Jackson Hole könnte auch Details darüber liefern, wie die Notenbank die einzelnen Zinsschritte konkret ausgestaltet. Denkbar sind je Zinssitzung etwa Maßnahmen von 25 oder 50 Basispunkten.

In der vergangenen Woche fielen die Arbeitsmarktdaten der USA zwar schwach aus, zugleich zeigte sich der private Konsum aber überaus robust. In den vergangenen Handelstagen hat das Währungspaar EUR / USD eine starke Aufwärtsbewegung zu Lasten des Dollars vollzogen. Dieser Trend kann sich weiter fortsetzen, wenn von Jackson Hole Signale für deutliche oder schnelle Zinssenkungen ausgehen. Bleiben diese Signale aus, birgt das aktuelle Kursniveau bei EUR / USD auch Potenzial, die Märkte zu enttäuschen. Zuletzt war das vor rund zwei Jahren der Fall, als die Fed entgegen der Markterwartung an einer restriktiven Geldpolitik festgehalten hatte. EUR / USD steht vor volatilen Tagen und Wochen, auch die US-Präsidentschaftswahlen werfen zunehmend ihre Schatten voraus.