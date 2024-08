Die Aussagen von Fed-Chef Powell, wonach nun die Wende bei den Zinsen offiziell eingeleitet ist, ändert die Struktur der US-Aktienmärkte: gekauft werden nun vor allem jene Aktien, die besonders stark von sinkenden Zinsen profitieren würden. Das bedeutet: die totale Fokussierung auf die Big-Tech-Aktien im Nasdaq läßt nach, während Nebenwerte (Russell 2000) und Value-Werte gekauft werden (sichtbar an der besseren Performance des gleichgewichteten S&P 500 gegenüber dem marktgewichteten S&P 500). Dieses Spiel dürfte so lange anhalten, bis immer offensichtlicher wird, dass die US-Wirtschaft doch keine weiche Landung absolvieren wird - was die Wall Street trotz sehr schwacher US-Wirtschafts-Daten bislang ignoriert. Kommt diese Erkenntis dann im saisonal ohnehin sehr schwierigen September?

Hinweise aus Video:

1. Fed-Zinsen: Powell-Kurswechsel eröffnet Debatte über Ausmaß

2. S&P 500: Zinsen sinken – gut oder schlecht für Aktienmärkte?

Das Video "Zinsen: Powell-Aussagen - Gewinner und Verlierer!" sehen SIe hier..

Das Video "Zinsen: Powell-Aussagen - Gewinner und Verlierer!" sehen Sie hier..