Angst vor Fed-Fehler - warum die Aktienmärkte gefallen sind!

Die US-Aktienmärkte in der letzten Woche so schwach wie seit März 2023 nicht mehr - es ist die Angst, dass die Fed zu langsam die Zinsen senkt, um die Rezession in den USA noch verhindern zu können, die auf die Märkte drückt. Das hat sich am Freitag mit den US-Arbeitsmarktdaten gezeigt: je genauer man die Daten analysiert, umso schwächer waren sie. Dazu dann aber Aussagen der Fed, die darauf hindeuten, dass die Notenbank nächste Woche die Zinsen nur um 0,25% senken wird - das aber will die Wall Street nicht hören. Gelingt heute eine Erholung der Aktienmärkte, nachdem der Nikkei nach anfänglichem Abverkauf die Verluste fast wieder gutmachen konnte? In dieser Woche stehen wichtige Events an..

Hinweise aus Video: