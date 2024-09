professionelle Kundenbindung für regionale Shops (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Augsburg (ots) - Kleineren Geschäften fällt es immer schwerer, ihre Kundenlangfristig zu binden. Diese wandern oft zu Online-Shops oder nationalen Kettenab - doch jetzt gibt es eine Lösung des Problems: Um Einzelhändlern, Gastronomenund Dienstleistern den Kontakt zu ihren Kunden zu erleichtern, haben OliverDümpe, Jörg Schietinger und Florian Wolf das Kundenbindungssystem Shopfriendentwickelt. Alles, was dafür benötigt wird, ist ein Smartphone. Wie genau dasSystem funktioniert, welche Unternehmen davon profitieren können und welchekonkreten Vorteile es bietet, erfahren Sie hierRegionale Einzelhändler, Gastronomen und Dienstleister stehen vor einer großenHerausforderung: Sie müssen neue Kunden gewinnen, ihre Stammkunden stärkerbinden und gleichzeitig ein stabiles Geschäftsfundament aufbauen. Um dasbesonders in Zeiten der Digitalisierung zu schaffen, ist eine langfristigeKundenbindung entscheidend. Doch während große Ketten wie H&M, REWE oderStarbucks ihre Kundenbeziehungen bereits erfolgreich digitalisiert haben unddurch App-basierte Lösungen eine ständige Kommunikation sicherstellen, fehlenregionalen Betrieben oft die Ressourcen und Technologien, um mitzuhalten. Dochohne moderne, digitale Kommunikationsmittel bleiben diese Geschäfte weitgehendunsichtbar in der digitalen Welt. Diese Lücke birgt erhebliche Risiken, dennKunden erwarten mittlerweile auch von kleinen, regionalen Anbietern digitaleAngebote. Die Folge ist eine Abhängigkeit von zufälligen Umsätzen, während dieKonkurrenz mit gezielten Angeboten punktet. "Wer heute nicht digital mit seinenKunden kommunizieren kann, verliert sie morgen an die Konkurrenz", erklärtOliver Dümpe von Shopfriend."Mit Shopfriend schließen wir diese Lücke, indem wir regionalen Geschäften einpassendes und einfaches System für eine professionelle Kundenbindung bieten",fügt er hinzu. Shopfriend ist eine Marke der paycentive AG aus Augsburg, dieseit 2008 erfolgreich digitale Kundenbindungslösungen entwickelt. Unter derLeitung von Gründer Oliver Dümpe sowie den Vorständen Jörg Schietinger undFlorian Wolf betreut das Unternehmen über 4.000 regionale Geschäfte sowiezahlreiche Sparkassen und Banken. Durch ihre innovativen Lösungen konnte diepaycentive AG den teilnehmenden Unternehmen bereits dabei helfen, mehr als eineMilliarde Euro Umsatz zu generieren.So wird Kundenbindung zukunftssicher"Mit Shopfriend bauen regionale Geschäfte eine stabile und wachsende Kundenbasisauf und steigern ihren Umsatz messbar - genau wie ihre großen Konkurrenten",betont Oliver Dümpe. Die App ermöglicht es auch kleineren Betrieben, ihre Kundendirekt und effektiv zu erreichen. Restaurants können beispielsweise ihre