Scotch & Soda enthüllt Herbst-Winter'24-Kampagne und Capsule Collection mit dem ersten globalen Botschafter Joe Jonas

NEW YORK, 11. September 2024 /PRNewswire/ -- Scotch & Soda, die in Amsterdam ansässige Modemarke, stellt mit Stolz ihre mit Spannung erwartete Herbst-Winter-Kampagne 2024 und die Zusammenarbeit mit dem internationalen Popstar, Songwriter, Schauspieler und Markenbotschafter Joe Jonas vor. Die Herbstkampagne 2024 markiert den Beginn einer kühnen neuen Ära für Scotch & Soda, die eine aufregende Energie einbringt und gleichzeitig die Kernkollektionen und meistverkauften Silhouetten, die seit langem für die weltweit anerkannte Marke Scotch & Soda stehen, aufwertet und erweitert.

Als Botschafter der Marke und Teil der saisonalen Kampagne modelt Jonas sowohl seine exklusive Capsule-Kollektion als auch das Hauptsortiment von Scotch & Soda. Die exklusive Kollektion, die gemeinsam mit Jonas entworfen wurde, verbindet nahtlos den unverkennbaren Stil von Scotch & Soda mit dem lebhaften, verspielten Modebewusstsein des Künstlers. Freuen Sie sich auf kräftige Farben, auffällige Drucke, reiche Texturen und Maßanfertigungen aus hochwertigen Stoffen - eine perfekte Verschmelzung von Kreativität und Handwerkskunst, wobei Jonas in jeden Schritt des Prozesses eingebunden ist.

Die ursprünglich 1985 gegründete Marke Scotch & Soda wird heute von Bluestar Alliance, einem in New York ansässigen Markenmanagement-Unternehmen, verwaltet. Scotch & Soda wurde mit der Hingabe an den freien Geist Amsterdams gegründet und bietet originelle Designs, die auf endlosem Optimismus, Individualität und der Kraft der Selbstdarstellung basieren. Nach der Übernahme von Scotch & Soda im vergangenen Jahr will Bluestar Alliance die traditionsreiche Marke, die für ihren unkonventionellen, künstlerischen Blick auf die Mode berühmt ist, wiederbeleben. Mit seiner ersten globalen Botschafterin und der Herbst-Winter-Kampagne 2024 setzt Scotch & Soda seine modische Entdeckungsreise mit energiegeladenen Kollektionen fort, die für kreative Freiheit und Inklusivität stehen.

Für Scotch & Soda bot die Partnerschaft mit Joe Jonas die Möglichkeit, mit einem der dynamischsten Künstler seiner Generation zusammenzuarbeiten. Joe Jonas, ein beliebter Sänger, Songwriter, Schauspieler und Fotograf, ist auch für seinen originellen und ausdrucksstarken Stil bekannt. Er kombiniert auf kreative Weise kräftige Farben, Denim, Strickwaren, maßgeschneiderte Vintage-Stücke und gewagte Accessoires, die Neugierde und Gesprächsstoff bieten. Mit seinem ausgeprägten Standpunkt und seinem globalen, trendsetzenden Einfluss war Jonas die perfekte Wahl, um den Optimismus der Marke Scotch & Soda zu repräsentieren.