Trotz neuer Allzeithochs: Alarmstufe Rot für DAX & US-Aktien?

Ungeachtet der im August und September wiederholt aufgekommenen Konjunktur- und Rezessionssorgen verteuerten sich in der vergangenen Woche sowohl der deutsche Leitindex DAX als auch der US-Gesamtmarktindex S&P 500 auf neue Allzeithochs. Rückendeckung erhielt der Aktienmarkt hierfür von der Leitzinssenkung der Fed um 50 Basispunkte.

In der technischen Analyse gelten Allzeithochs als Kaufsignale, die häufig von weiter steigenden Kursen gefolgt werden. Zumindest in den USA werden höhere Notierungen bislang vom Wirtschaftswachstum unterstützt. So prognostiziert der GDPNow Tracker der Atlanta Fed für das laufende Quartal ein (annualisiertes) Wachstum von drei Prozent.