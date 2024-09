In diesen süddeutschen Städten ziehen die Mieten an - Lage in München verschärft sich

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Nürnberg (ots) - Ein 2-Jahresvergleich der Angebotsmieten in ausgewähltenStädten in Bayern und Baden-Württemberg von immowelt zeigt:- In allen 14 untersuchten Großstädten haben sich die Angebotsmieten in denvergangenen 2 Jahren verteuert- Mit Abstand teuerste Mieten in München: Quadratmeterpreis erhöht sich um 6,5Prozent auf 18,12 Euro- Auch in Stuttgart (+3,7 Prozent) und Nürnberg (+6,1 Prozent) müssen Mieterspürbar mehr zahlen als noch 2022- Höchste Anstiege: In Augsburg (+7,8 Prozent) und Pforzheim (+7,6 Prozent)klettern die Angebotsmieten um knapp 8 ProzentSüddeutschland ist für Mieter grundsätzlich ein teures Pflaster. Und Besserungist vorerst nicht in Sicht. In 14 untersuchten süddeutschen Großstädten habensich die Angebotsmieten von Bestandswohnungen in den vergangenen 2 Jahren weiterverteuert. In der Spitze beträgt das Plus zwischen Juli 2022 und 2024 knapp 8Prozent. Das zeigt eine aktuelle immowelt Analyse für 14 ausgewählte Städte inBayern und Baden-Württemberg. Dafür wurden die Quadratmeterpreise von aufimmowelt.de angebotenen Bestandswohnungen (60 Quadratmeter, 2 Zimmer, 1. und 2.Stock, Baujahr 1990er-Jahre) zum 1. Juli 2024 mit dem gleichen Zeitpunkt im Jahr2022 verglichen. Einziger positiver Aspekt für Mieter: Während in anderenRegionen Deutschlands die Mieten zum Teil deutlich stärker als die Inflationgestiegen sind, liegen die Mietsteigerungen in allen untersuchten süddeutschenStädten unterhalb der Teuerungsrate, die im selben Zeitraum 8,6 Prozent betrug.Mietmarkt in München weiter angespanntDie Lage für Wohnungssuchende in München bleibt besonders angespannt. Die Mietensind mit Abstand die teuersten aller Großstädte in Deutschland - die Tendenzzeigt dennoch weiter nach oben. Für eine Bestandswohnung aus den 1990er-Jahrenbeträgt der durchschnittliche Mietpreis bei Neuvermietung derzeit 18,12 Euro proQuadratmeter. Das sind +6,5 Prozent mehr als vor 2 Jahren, als die Miete nochbei 17,01 Euro lag. Grundsätzlich ist es mittlerweile schwer eine Wohnung in derbayerischen Landeshauptstadt zu finden - besonders für Menschen mit niedrigenEinkommen wird die Situation jedoch immer aussichtsloser. Denn der starke Zuzugund die geringe Bautätigkeit in den letzten Jahren verschärfen die Lage weiter.Es fehlt an neuen und vor allem bezahlbaren Wohnungen, was zu einem weiterenAnstieg der Mietpreise führt.Stuttgart und Metropolregion Nürnberg verteuern sich weiterAuch in der baden-württembergischen Landeshauptstadt ist die Lage für Mieter