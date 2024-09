Gold auf Allzeithoch bei 2.663 $/oz

Tagesbericht vom 27.09.24



Der Goldpreis gibt im gestrigen New Yorker Handel von 2.682 auf 2.674 $/oz nach. Heute Morgen bleibt der Goldpreis im Handel in Shanghai und Hongkong unter Druck und notiert aktuell mit 2.663 $/oz um 5 $/oz über dem Vortagesniveau. Die Goldminenaktien zeigen sich weltweit uneinheitlich.





Von der Weltfinanzkrise zum Crack-up-Boom (Katastrophenhausse)



Zahl der Autodiebstähle erhöht sich 2023 um 20 %. Berlin verzeichnet einen Anstieg um 46 %.



Kommentar: Die Hersteller freuen sich über den zusätzlichen Absatz, den die Verbraucher über ihre Versicherungen finanzieren.





Die Edelmetallmärkte



Auf Eurobasis entwickelt sich der Goldpreis bei einem etwas leichteren Dollar seitwärts (aktueller Preis 76.697 Euro/kg, Vortag 76.728 Euro/kg). Am 27.07.20 hat der Goldpreis nach einer langjährigen Aufwärtsbewegung das Ziel-Preisband zwischen 1.700 und 1.900 $/oz überschritten. Wegen der unkontrollierten Staats- und Unternehmensfinanzierung durch die Zentralbanken im Schatten der Corona-Krise haben wir das Kursziel für den Goldpreis auf 2.300 $/oz bis 2.500 $/oz angehoben und empfehlen, wegen fehlender Anlagealternativen voll in Gold, Silber und in Edelmetallaktien investiert zu bleiben. In der kommenden Inflationsphase (Crack-up-Boom, Beschreibung in der Zeitschrift „Smart-Investor“, Ausgabe April 2009 (http://www.smartinvestor.de) wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen.





Silber gibt nach (aktueller Preis 31,61 $/oz, Vortag 31,90 $/oz). Platin gibt leicht nach (aktueller Preis 995 $/oz, Vortag 1.001 $/oz). Palladium verliert (aktueller Preis 1.013 $/oz, Vortag 1.040 $/oz). Die Basismetalle ziehen etwa 2,5 % an. Der Ölpreis steigt (aktueller Preis 71,30 $/barrel, Vortag 70,82 $/barrel).





Die nordamerikanischen Goldminenaktien entwickeln sich freundlich. Der Xau-Index verbessert sich um 1,4 % oder 2,4 auf 167,4 Punkte. Bei den Standardwerten steigt Freeport 7,5 %. Alamos gibt 1,3 % nach. Bei den kleineren Werten können McEwen und Monument jeweils 6,1 % sowie Vista 5,1 % zulegen. Intern. Tower Hill geben 4,8 % und Rusoro 3,7 % nach. Bei den Silberwerten steigen Excellon 13,6 %, Impact 8,0 % und Hochschild 6,3 %. Bear Creek fallen 12,5 %, Minaurum 3,8 % und Silver Bull 3,6 %.





Die südafrikanischen Goldwerte entwickeln sich im New Yorker Handel freundlich. Sibanye steigen 3,7 % und Gold Fields 3,0 %.





Die australischen Werte entwickeln sich heute Morgen etwas leichter. Bei den Produzenten fallen Ora Banda 6,5 %, Kingsgate 5,5 % und Westgold 3,2 %. Tribune verbessern sich 4,4 % und De Grey 3,4 %. Bei den Explorationswerten gibt Focus 3,6 % nach. Saturn steigen 10,3 %, Nexus 7,0 % und Tanami 6,3 %. Bei den Metallwerten ziehen Mt Gibson 4,8 %, Image 4,6 % und Independence Group 4,2 % an.

