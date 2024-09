Nordex sichert sich Großaufträge: Windkraft-Pionier stärkt Baltikum-Expansion!

Nordex, ein führender Hersteller von Windkraftanlagen, hat in dieser Woche gleich zwei bedeutende Aufträge erhalten, die die strategische Position des Unternehmens in der Region stärken. Zunächst gab Nordex am Dienstag einen Großauftrag über die Lieferung von Turbinen nach Polen bekannt. Nur zwei Tage später folgte die Meldung eines weiteren Auftrags aus Lettland, bei dem die Energie-Tochter des lettischen Torferzeugers Laflora mit 16 Turbinen des Typs N175/6.X ausgestattet wird. Diese leistungsstarken Anlagen sollen in einem Windpark mit einer Gesamtleistung von knapp 109 Megawatt installiert werden.

Mit diesem Auftrag betont Nordex die Bedeutung seiner Expansion in die baltischen Staaten. Der Vertriebschef Patxi Landa hebt hervor, dass die N175/6.X-Turbinen besonders gut für die Anforderungen in Lettland, Litauen und Estland geeignet sind. Der Auftrag ist zudem von strategischer Relevanz, da der Staatskonzern Latvenergo, der 100 Prozent an dem Windparkprojekt beteiligt ist, seine Dekarbonisierungsziele vorantreibt. Bis 2026 plant das Unternehmen, 600 Megawatt aus erneuerbaren Energien zu generieren, und bis 2030 soll die Kapazität auf 2,3 Gigawatt steigen.