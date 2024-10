FINOS veröffentlicht auf der OSFF in New York den ersten Entwurf eines AI Governance Framework für Finanzinstitute und erhält breite Unterstützung von Branchenführern

NEW YORK, NY / ACCESSWIRE / 1. Oktober 2024 / Die Fintech Open Source Foundation (FINOS), das Finanzdienstleistungsdach der Linux Foundation, gab auf dem Open Source in Finance Forum New York (OSFF NY) in dieser Woche stolz mehrere Meilensteine im Bereich der Künstlichen Intelligenz (KI) bekannt. Zu diesen Entwicklungen gehören der Entwurf der Veröffentlichung eines bahnbrechenden KI-Governance-Rahmens für Finanzinstitute der FINOS AI Readiness Special Interest Group (SIG) und eine Einladung an die breitere Community, sich an dieser nun vollständig offenen Initiative zu beteiligen.

Darüber hinaus wurde die breitere FINOS-KI-Initiative von einer beeindruckenden Liste von Finanzdienstleistungs- und Technologieunternehmen unterstützt und zieht neue Mitglieder an, die führend im Bereich KI sind, darunter NVIDIA, Protect AI und Moody's.

„Es ist spannend zu sehen, wie sich die FINOS-Mitgliedschaft in relativ kurzer Zeit zusammengeschlossen hat, um an diesen wichtigen grundlegenden Richtlinien für den Einsatz von KI in der komplexen und regulierten Welt der Finanzdienstleistungen zu arbeiten“, sagte Gabrielle Columbro, Executive Director von FINOS. „Während die Welt die grundlegende Rolle erkennt, die Open-Source-KI in der Wirtschaft, bei der sozialen Verbesserung und bei verantwortungsbewusster Innovation spielen wird, begrüßen wir die Aufnahme neuer namhafter Unternehmen und das verstärkte Engagement unserer bestehenden Mitglieder, während wir die Branche über die KI-Bereitschaft hinaus in den Aufbau einer kollaborativen Open-Source-KI für eine so kritische Infrastruktur wie Finanzdienstleistungen führen.“

„Die NVIDIA-Software ermöglicht die schnelle Entwicklung von beschleunigter Datenverarbeitung und KI im Finanzdienstleistungssektor und hilft Unternehmen dabei, neue Datenfunktionen zu nutzen“, so Jochen Papenbrock, Head of Financial Technology EMEA bei NVIDIA. „NVIDIA verstärkt sein Engagement in der Community durch die Beteiligung am FINOS-Projekt und untermauert damit sein langjähriges Engagement für Open-Source-KI und Datenverarbeitung.“