Just Eat Takeaway.com arbeitet mit Rokt zusammen, um das Retail-Media-Programm zu erweitern

New York und Amsterdam (ots/PRNewswire) -- Die KI-Technologie von Rokt wird es der Essenslieferplattform ermöglichen,ihren 82 Millionen aktiven Kunden über ihre Marken hinweg, einschließlich JustEat in Großbritannien und Lieferando in Deutschland, relevante Nachrichtennach dem Kauf anzubieten- Das Unternehmen arbeitet mit Rokt zusammen, um das Kundenerlebnis weltweit zuverbessern, und gibt endemischen und nicht-endemischen Werbetreibenden dieMöglichkeit, Kunden auf allen Marken-Apps und -Websites von Just EatTakeaway.com zu erreichenJust Eat Takeaway.com N.V. (LSE: JET, AMS: TKWY), einer der weltweit größtenOnline-Marktplätze für Essenslieferungen, gab heute eine globale Partnerschaftmit https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=4273937-1&h=2871795230&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D4273937-1%26h%3D124996853%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.rokt.com%252F%26a%3DRokt&a=Rokt bekannt, einem führendenE-Commerce-Unternehmen, das maschinelles Lernen und KI einsetzt, um dasEinkaufserlebnis für jeden Kunden relevanter zu gestalten. Im Rahmen derPartnerschaft wird Just Eat Takeaway.com zum ersten Mal ein Retail-Media-Angebotauf der Bestellbestätigungsseite auf allen Websites seiner Portfoliomarkeneinführen und dabei die KI-gestützte E-Commerce-Technologie und das globaleWerbenetzwerk von Rokt nutzen, um das Kundenerlebnis zu verbessern und neueUmsätze zu erschließen.Just Eat Takeaway.com betreibt Just Eat in Großbritannien, Lieferando inDeutschland und Grubhub in den USA sowie Restaurant- und Essenslieferdienste in16 weiteren Ländern, darunter die Niederlande, Spanien, Kanada und Australien,und erreicht damit weltweit mehr als 82 Millionen aktive Kunden. Als ersterglobaler Retail-Media-Partner des Unternehmens wird Rokt es endemischen undnicht-endemischen Werbetreibenden ermöglichen, den Kunden relevante Botschaftenauf allen Marken-Apps und Websites von Just Eat Takeaway.com anzubieten."Rokt ist ein angesehener globaler Marktführer mit mehr als einem JahrzehntErfahrung darin, Marken und Marktplätzen wie dem unseren dabei zu helfen, neueUmsätze zu erzielen und die Kundenzufriedenheit und -treue zu steigern", sagteRachel Gómez, Direktorin für Retail Media bei Just Eat Takeaway.com . "Wirfreuen uns darauf, die Technologie von Rokt zu nutzen, um unserRetail-Media-Programm auf die Kassenseite auszuweiten und es endemischen undnicht endemischen Werbepartnern zu ermöglichen, überzeugende Botschaften zuverbreiten, die zu unserer Mission beitragen, unseren Kunden den Alltag zuerleichtern."Das vertrauenswürdige, skalierte E-Commerce-Netzwerk von Rokt hat mehr als 6Milliarden Transaktionen bei Hunderten von führenden E-Commerce-Unternehmen