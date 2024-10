Borussia Dortmund: Sieg gegen St. Pauli, aber die Kritik bleibt laut!

Vor 81.365 Zuschauern im ausverkauften Signal Iduna Park war der BVB zwar überlegen, tat sich jedoch schwer, klare Torchancen herauszuspielen. Guirassy hatte bereits in der sechsten Minute eine große Möglichkeit, scheiterte jedoch am Gästetorwart Nikola Vasilj. Die defensive Stabilität der Kiezkicker stellte Dortmund vor Probleme, und ein möglicher Rückstand wurde nur durch eine Abseitsentscheidung des Videoassistenten verhindert. Bensebaini sorgte schließlich kurz vor der Halbzeit für die Führung, was für die Dortmunder wie eine Erlösung wirkte.

In der zweiten Halbzeit setzte St. Pauli weiterhin auf eine defensive Taktik, was den BVB vor Herausforderungen stellte. Dortmund konnte zwar Druck aufbauen, doch die Gäste blieben gefährlich und glichen in der 78. Minute durch Eric Smith aus. Der BVB reagierte jedoch schnell und sicherte sich durch Guirassys Kopfball den Sieg. Trotz des positiven Ergebnisses bleibt die Diskussion über die Meisterschaft und die Trainerleistung bestehen. Kritiker bemängeln, dass die Mannschaft unter Sahin nicht den erhofften Fortschritt zeigt und befürchten, dass die Ansprüche an den Kader nicht erfüllt werden.

Die Stimmung nach dem Spiel war gemischt. Während die Spieler den Sieg feierten, äußerten Fans und Experten Bedenken hinsichtlich der Spielweise und der Zukunft des Trainers. Die anhaltende Unzufriedenheit könnte sich in den kommenden Wochen verstärken, insbesondere wenn die Ergebnisse nicht stimmen. Dortmund steht vor einer entscheidenden Phase, in der sowohl die Leistung in der Bundesliga als auch in der Champions League entscheidend für die weitere Saison sein werden.

Die Borussia Dortmund Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,28 % und einem Kurs von 3,56EUR auf Tradegate (18. Oktober 2024, 22:26 Uhr) gehandelt.