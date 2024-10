Noch hält der Trend

Nachdem bei Marathon Petroleum im Zeitraum zwischen Dezember 2018 und Anfang 2022 im Bereich zwischen 15,26 und grob 68,75 US-Dollar eine inverse SKS-Formation ausgebildet worden ist, startete im Anschluss eine ungeahnt starke Rallye und führte bis März 2024 auf ein Rekordstand von 221,11 US-Dollar. Der letzte und vor allem steile Anstieg wird hierbei als klassischer Blow Off gewertet. Seitdem sind die Kurse wieder in den Bereich von 167,00 US-Dollar zurückgekehrt, wobei der seit 2018 bestehende Aufwärtstrend noch vollkommen intakt ist. Dennoch besorgt die Kursentwicklung seit August 2023, weil nun ein möglicher Trendwechsel durch die Ausbildung einer SKS-Formation angezeigt wird.

Legt man zusätzlich zu der Kursrallye der letzten Jahre noch das Fibonacci Retracement an, deckt sich die Kursentwicklung perfekt mit den wichtigsten Niveaus. Demnach würden unter einem Preis von 138,83 US-Dollar bei Marathon Petroleum weitere Rücksetzer in Verbindung mit einem Aufwärtstrendbruch drohen. Ziele müssten dann bei 123,64 und darunter im Bereich von 112,96 US-Dollar für die Aktie ausgerufen werden, wodurch ein entsprechendes Short-Investment auf diesen Titel ermöglicht werden würde. Noch hat die Aktie bis zur unteren Aufwärtstrendkanalbegrenzung verlaufend um 146,80 US-Dollar aber etwas Luft. Erst dann tritt der Wert in die entscheidende Phase für die nächsten Monate ein. Auf der Oberseite müsste Marathon Petroleum deutlich über 183,31 US-Dollar ausbrechen, damit die Chance auf einen erneuten Test der Rekordstände bei 221,11 US-Dollar gewahrt bleibt.

Marathon Petroleum Corp. (Wochenchart in US-Dollar) Tendenz:

Fazit: