Deutsche Small-Cap Chip-Aktie mit jeder Menge Aufholpotenzial

Die heftige Kursreaktion der vergangenen Monate erscheint manchem Experten jedoch übertrieben. "Während Elmos im Jahr 2024 einen Umsatz knapp über dem unteren Ende der Guidance erreichen dürfte, sind die Befürchtungen eines Umsatzrückgangs im Geschäftsjahr 2025 unseres Erachtens übertrieben", schreibt Warburg-Analyst Malte Schaumann.

"Elmos hat für Mitte November einen CMD angesetzt. Es wird erwartet, dass das Unternehmen zum ersten Mal in seiner Geschichte greifbare mittelfristige Ziele bekannt geben wird", so der Analyst. Sobald die kriselnde Kundschaft ihre Lagerbestände abgebaut hat, dürfte auch es für die Branche wieder freundlicher aussehen, so der Experte. Die Aktie könnte also nach der starken Korrektur aktuell eine gute Einstiegschance bieten.

Mit einer Marktkapitalisierung von knapp unter 1 Milliarde Euro ist das Unternehmen ein Leichtgewicht in der Chipbranche. Dafür ist die Elmos-Aktie einem KGV von 9,7 für 2024 deutlich günstiger zu haben als Branchen-Schwergewicht Infineon (KGV 2024: 26), und bietet darüber hinaus eine Dividendenrendite, die mit 2,1 Prozent fast doppelt so hoch ist.

"In Anbetracht des erwarteten Branchenwachstums, der soliden Positionierung des Unternehmens und der starken Design-Gewinne in den letzten Jahren, sollten diese die Erwartung eines mindestens hohen einstelligen Wachstums in den kommenden Jahren unterstreichen", so Warburg-Analyst Schaumann. "In Verbindung mit den recht guten Aussichten für 2025 sollte dies eine Erholung des Aktienkurses unterstützen."

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion