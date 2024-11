Berichte: Paul Singer steigt bei RWE ein – und stellt Forderungen!

Elliott, das von dem Milliardär Paul Singer gegründet wurde, soll in den letzten Monaten eine Beteiligung an RWE erworben haben und bereits Kontakt zur Konzernspitze aufgenommen haben, um seine Forderungen zu platzieren. Die genaue Höhe des Anteils bleibt dabei unklar. Nach deutschen Regelungen müssten Investoren ab einer Beteiligung von 3 Prozent beziehungsweise ab Derivate-Interessen von 5 Prozent offenlegen.

In einer späteren Stellungnahme dementierte Elliott, Gespräche mit dem RWE-Management geführt oder konkrete Forderungen gestellt zu haben. RWE selbst hat noch keine öffentliche Stellungnahme zu einem Aktienrückkaufprogramm abgegeben und will sich stattdessen auf Investitionen in erneuerbare Energien fokussieren. Bis 2030 plant der Konzern, insgesamt 55 Milliarden Euro in grüne Technologien zu investieren.

Die RWE-Aktie legt als Reaktion auf die Gerüchte knapp 3 Prozent zu. Erst am Mittwoch waren die Papiere auf den tiefsten Stand seit viereinhalb Jahren gefallen, da die Wahl von Donald Trump zum US-Präsidenten Unsicherheit über die Zukunft von Förderprogrammen für Erneuerbare Energien auslöste.

Weitere Investoren, darunter Selwood Asset Management und Enkraft Capital, haben RWE wiederholt kritisiert und das Unternehmen aufgefordert, eine klare Strategie für Aktienrückkäufe und eine Begrenzung von Auslandsexpansionen festzulegen.

RWE legt in der kommenden Woche, am 13. November, seine Zahlen zum dritten Quartal vor.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

Die RWE Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,89 % und einem Kurs von 30,23EUR auf Tradegate (07. November 2024, 11:14 Uhr) gehandelt.





