Gold fällt stark, der Dollar steigt, die Kapitalmarkt-Zinsen steigen - es ist der Trump-Trade, der die Markt-Logik verändert! Haben wir heute die Weichenstellung gesehen für den Rest des Jahres? Manches spricht dafür! Denn die Machtübernahme von Donald Trump sorgt an der Wall Street für Umschichtungen in den Aktien-Depots: man geht raus aus Tech, und rein in jene Werte, von denen man glaubt, sie würden vom neuen Präsidenten profitieren (US-Nebenwerte, Finanz-Aktien, Industrie-Werte etc.). Gleichzeitig steigt der Dollar - Gold aber war die wichtigste Absicherung gegen einen fallenden Dollar, dazu steigen auch die Kapitalmarkt-Zinsen (heute nur die Futures, weil der Anleihemarkt wegen Veterans Day geschlossen hat)..

Das Video "Gold - warum der Abverkauf? Dollar, Zinsen, Trump!" sehen Sie hier..

Marktgeflüster Teil 2 hier:

https://www.youtube.com/watch?v=nI6b2p42pEI