Inflationsrate im Oktober 2024 bei +2,0 % / Inflationsrate zieht wieder an

WIESBADEN (ots) - Verbraucherpreisindex, Oktober 2024



+2,0 % zum Vorjahresmonat (vorläufiges Ergebnis bestätigt)



+0,4 % zum Vormonat (vorläufiges Ergebnis bestätigt)



Harmonisierter Verbraucherpreisindex, Oktober 2024





Seite 2 ► Seite 1 von 3

+2,4 % zum Vorjahresmonat (vorläufiges Ergebnis bestätigt)+0,4 % zum Vormonat (vorläufiges Ergebnis bestätigt)Die Inflationsrate in Deutschland - gemessen als Veränderung desVerbraucherpreisindex (VPI) zum Vorjahresmonat - lag im Oktober 2024 bei +2,0 %.Damit hat die Inflationsrate wieder angezogen, nachdem sie in den beidenVormonaten September 2024 (+1,6 %) und August 2024 (+1,9 %) unter zwei Prozentgefallen war. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) weiter mitteilt, wirktenim Oktober 2024 insbesondere die Preiserhöhungen bei Nahrungsmitteln und dieweiterhin überdurchschnittlichen Preiserhöhungen bei Dienstleistungeninflationstreibend. Die Preisentwicklung bei Energie dämpfte hingegen dieInflationsrate auch im Oktober 2024, jedoch weniger stark als in den Monatenzuvor. Gegenüber dem Vormonat September 2024 stiegen die Verbraucherpreise imOktober 2024 um 0,4 %.Nahrungsmittel verteuerten sich um 2,3 % gegenüber Oktober 2023Die Preise für Nahrungsmittel lagen im Oktober 2024 um 2,3 % höher als imVorjahresmonat. Der Preisauftrieb bei Nahrungsmitteln hat sich damit binnenJahresfrist verstärkt, nach +1,6 % im September 2024 und +1,5 % August 2024.Merklich teurer gegenüber Oktober 2023 blieben im Oktober 2024 Speisefette undSpeiseöle (+21,3 %, darunter Butter + 39,7 % und Olivenöl: +28,1 %). Auch fürandere Nahrungsmittelgruppen wie Obst (+4,2 %), Zucker , Marmelade, Honig undandere Süßwaren (+3,6 %), sowie Gemüse (+3,2 %) mussten die Verbraucherinnen undVerbraucher im Oktober 2024 mehr bezahlen als ein Jahr zuvor.Energieprodukte verbilligten sich um 5,5 % gegenüber Oktober 2023Die Preise für Energieprodukte lagen im Oktober 2024 um 5,5 % deutlich niedrigerals im Vorjahresmonat. Der Preisrückgang hat sich damit abgeschwächt, nach -7,6% im September 2024. Binnen Jahresfrist gingen im Oktober 2024 sowohl die Preisefür Kraftstoffe (-8,9 %) als auch für Haushaltsenergie (-3,2 %) zurück. Bei derHaushaltsenergie konnten die Verbraucherinnen und Verbraucher vor allem vongünstigeren Preisen für leichtes Heizöl (-13,4 %) und Brennholz, Holzpelletsoder andere feste Brennstoffe (-12,7 %) profitieren. Auch Strom (-5,5 %) und Erdgas (-0,8 %) verbilligten sich gegenüber Oktober 2023. Hingegen war Fernwärme(+31,7 %) weiterhin erheblich teurer als ein Jahr zuvor.Inflationsrate ohne Nahrungsmittel und Energie bei +2,9 %